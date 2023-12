Seria zatrzymań po strzelaninie w Czechach. Groził, że "zrobi to, co stało się w Pradze"

21 grudnia doszło do strzelaniny na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, zginęło w niej 15 osób, a 24 zostały ranne. Dwa dni później policjanci ze Słowacji zatrzymali mężczyznę, który groził, że dokona podobnej masakry. W Czechach również doszło do aresztowań związanych z planowaniem kolejnych zamachów.

Słowacja. Policja zatrzymała 64-latka, który groził, że powtórzy strzelaninę w Pradze

Jak poinformował portal zilinak.sk, funkcjonariusze zatrzymali w Żylinie 64-latka, który zadzwonił do służb ratunkowych i powiedział, że "zrobi to, co stało się w Pradze". Rzeczniczka lokalnej policji przekazała, że przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne dotyczące siania powszechnego niepokoju poprzez wywołanie fałszywego alarmu. Za to przestępstwo grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Strzelanina w Pradze. Policjanci z Czech zatrzymali osoby podejrzane o planowanie kolejnych zamachów

Tego samego dnia, w którym doszło do strzelaniny na praskim uniwersytecie, inna osoba zadzwoniła do służb ratunkowych z Czech i poinformowała, że chce zdobyć broń, aby przeprowadzić podobny zamach, co opisało BBC. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. W regionie Wysoczyna aresztowano natomiast mężczyznę, który groził, że zabije członków swojej rodziny.

Do kolejnych incydentów doszło 22 i 23 grudnia. Zatrzymano między innymi dwóch obcokrajowców, w związku z doniesieniami o możliwości przeprowadzenia zamachu w Pradze. Z tego powodu ruch tramwajowy i drogowy w stolicy Czech został chwilowo wstrzymany. Ewakuowano także jeden z terminali lotniska w Pradze po tym, jak "anglojęzyczny mężczyzna" zadzwonił na policję i poinformował o podłożeniu pięciu bomb. Okazało się, że ten alarm również był fałszywy.

