Betlejemska szopka z gruzem i drutem kolczastym. "Betlejem jeszcze nigdy nie było tak smutne"

- Jesteśmy w stanie nieustannej żałoby, zwłaszcza w dniach po atakach. Nie byliśmy świadkami takiej sceny na placu i nie widzieliśmy miasta w takim stanie. Betlejem jeszcze nigdy nie było tak smutne - powiedział ks. Ibrahim Feltz, zastępca kustosza Ziemi Świętej. Jego słowa cytuje między innymi Al Jazeera. Betlejem solidaryzuje się z Palestyńczykami ze Strefy Gazy, regularnie atakowanej przez Izrael od prawie dwóch miesięcy. Najbardziej wymownym symbolem tego wsparcia jest betlejemska szopka.

Zachodni Brzeg. Betlejemska szopka z gruzem i drutem kolczastym

Tegoroczna szopka w Betlejem to rzeźba zbombardowanej groty, w której schroniła się Święta Rodzina. Otoczona gruzem i drutem kolczastym. Maryja obejmuje Dzieciątko Jezus, obok stoi Józef. Trzej królowie trzymają biały całun, w który zawija się ciało zmarłego, a ustawiony po drugiej stronie Maryi pasterz niesie torbę, symbol palestyńskiego wysiedlenia. Twórca rzeźby Tarek Salsaa, którego cytuje Al Jazeera, wyjaśnił, że "scena ta nie może w pełni wyrazić ogromnych zniszczeń i systematycznego ludobójstwa narodu palestyńskiego przez izraelską okupację". Dodał, że to, przez co przechodzi dziś Palestyna, przypomina lata kolonializmu, ze wszystkimi jego sojusznikami na przestrzeni wieków i różnych epok historycznych. Wokół szopki ustawione zostały panele, które w wielu językach świata wzywają do zawieszenia broni i zakończenia zabijania narodu palestyńskiego.

Burmistrz Betlejem Hana Hananijeh mówi, że rzeźba ma na celu pokazanie cierpienia Palestyńczyków na całym świecie. Kościoły, duchowni i cywile w Strefie Gazy są bombardowani, a na Zachodnim Brzegu, szczególnie w Betlejem, obowiązuje blokada.

W zwykle tętniącym życiem w okresie Bożego Narodzenia Betlejem nie będzie uroczystości na ulicach miasta. - Wojna w Strefie Gazy zmieniła cały region - podkreślił w przededniu świąt ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. - Cisza, pustka ulic Betlejem i Jerozolimy jest porażająca. Kardynał Pierbattista Pizzaballa bardzo prosił nas - módlcie się o pokój w Ziemi Świętej. Przez wojnę odcięte zostały dwa główne źródła dochodu dla tamtejszych chrześcijan, czyli nie ma turystów, nie ma pielgrzymów, nie ma usług turystycznych z tym związanych, nie ma sprzedaży wyrobów z drewna oliwnego i - co jeszcze gorsze - wstrzymano pozwolenia na pracę na terenie Jerozolimy - wskazał duchowny.

Strefa Gazy. Atak Izraela na obóz dla uchodźców Maghazi, zginęło ponad 70 osób

W niedzielę późnym wieczorem kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że co najmniej 70 osób zginęło w izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców Maghazi w środkowej części Strefy Gazy. - To, co się stało w obozie Maghazi, to masakra - powiedział rzecznik resortu zdrowia, którego cytuje RMF24. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych nalotu prawdopodobnie wzrośnie. Izraelska armia oświadczyła, że weryfikuje te informacje.

Organizacja terrorystyczna Hamas wydała z kolei oświadczenie, w którym nazwała nalot "straszliwą masakrą" i stwierdziła, że jest to "nowa zbrodnia wojenna". Palestyński resort zdrowia podał, że w sumie zginęła już ponad 20 tys. ludzi podczas izraelskiej akcji odwetowej w Strefie Gazy. Armia Izraela twierdzi, że od początku wojny, od 7 października, zginęło 8 tysięcy palestyńskich bojowników. Rzecznik wojska podał, że straty palestyńskie obejmują zabitych w wyniku ataków rakietowych oraz w bezpośrednich walkach miejskich, m.in. w Gazie, stolicy Strefy Gazy.

