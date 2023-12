Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy o zmianach w TVP: Rząd nie może popełniać błędów poprzedników

- Nie ma wątpliwości co do potrzeby ulepszenia procedur powoływania władz mediów politycznych i zmian w modelu zarządzania (...). Nowy rząd nie może jednak powtarzać błędów poprzedniego rządu. Reformy te muszą szanować praworządność i niezależność redakcji - stwierdził w niedzielnym komunikacie Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy Anthony Bellanger. Organizacja wezwała polskie władze do reformowania mediów publicznych w "w sposób przejrzysty i z szacunkiem dla redakcji".

5 Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl