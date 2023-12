Czego na życzy sobie PAH? Przede wszystkim "żeby nie być dłużej potrzebnym"

Rok 2023 był niezwykle trudny dla społeczności międzynarodowej. Przeciągające się wojny, a także katastrofy naturalne i skutki zmian klimatu nadal wpływają na życie milionów ludzi na całym świecie. Organizacje humanitarne muszą starać się jeszcze bardziej, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy. Udaje się to tylko dzięki solidarnym, zaangażowanym darczyńcom, nie tylko osobom prywatnym, ale i firmom.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmiana klimatu wpływa na mieszkańców Kenii?

- Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, że wspiera nas społeczeństwo polskie i sektor biznesu. Mieliśmy tego szczególny dowód podczas dwóch interwencji kryzysowych w tym roku, czyli trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii w lutym oraz w Maroku we wrześniu – mówi Grzegorz Gruca, wiceprezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. - Cały czas widzimy także duże wsparcie dla działań w Ukrainie.

Chociaż mogłoby się wydawać, że ludzie są już zmęczeni ciągłymi prośbami o pomoc, płynącymi z całego świata, to PAH nadal odbiera wiele telefonów i pytań o to, w jaki sposób można wesprzeć innych. Dzięki temu społecznemu zaangażowaniu organizacja była w stanie pomagać bezpośrednio na miejscu obydwu trzęsień ziemi. W Maroku wciąż realizowany jest projekt w celu zapewnienia ciepłego schronienia, w Syrii z kolei trwają dwa duże projekty, w tym jeden dotyczący odbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jako największe wyzwania na rok 2024 organizacja wskazuje gotowość do odpowiadania na kolejne potrzeby, takie jak właśnie konflikt w Ukrainie czy chociażby katastrofa humanitarna w Strefie Gazy. Pod koniec grudnia zespołowi PAH udało się nawiązać współpracę z działającą tam od lat organizacją pomocową CARE. Dzięki finansowaniu PAH i partnerstwu organizacji do potrzebujących rodzin w Chan Junus, na południu Strefy, zostaną dostarczone niezbędne artykuły higieniczne.

- Sytuacja jest bardzo zmienna, tam każdorazowo negocjowany jest wjazd każdej ciężarówki z pomocą humanitarną - wyjaśnia Gruca. - Nasza pomoc, którą realizujemy z partnerami na miejscu, może wydawać się kroplą w morzu potrzeb. Jednak myślę, że to jest również wyraz solidarności z ludźmi, którzy są w tak niesamowicie trudnej sytuacji.

Przypomnijmy, że bez wody, bez dostępu do sanitariatów, a nawet podstawowych produktów żywnościowych znalazło się tam blisko 2 mln osób. Mamy więc do czynienia z jedną z największych katastrof humanitarnych w XXI wieku.

Rok pełen nadziei

Na szczęście Parlament Europejski przegłosował zmianę w budżecie, dzięki czemu na pomoc humanitarną zostanie przeznaczone dodatkowe 250 milionów euro. Środki te będą w pierwszej kolejności przeznaczone na pomoc dla Afganistanu, Ukrainy i Jemenu. - Mamy nadzieję, że z dodatkowymi środkami będziemy mogli zrobić tam jeszcze więcej - mówi Grzegorz Gruca. PAH w mijającym roku dotarła do ponad miliona ludzi w potrzebie - zarówno do poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych, jak i cywilów cierpiących przez konflikty zbrojne. - Dochodzimy do sytuacji, w której mnogość tych konfliktów powoduje, że ludzie zaczynają je traktować jako coś, do czego się wszyscy przyzwyczajamy. Moim zdaniem wyzwaniem będzie motywowanie, pokazywanie potrzeb i zaspokajanie tych potrzeb w przyszłym roku - dodaje wiceprezes zarządu PAH.

W działaniach pomocowych duży udział mają pomniejsze organizacje lokalne, które najlepiej znają kontekst i potrzeby konkretnych społeczności. Zwraca na to uwagę Komisja Europejska, która na szczycie humanitarnym w Stambule wskazała, że nawet 25% całości pomocy humanitarnej powinno być realizowane właśnie poprzez lokalne organizacje.

- Staramy się dokładnie w tym duchu pracować z lokalnymi partnerami. Akurat przy Ukrainie możemy powiedzieć, że w dwa lata dokonał się olbrzymi postęp w profesjonalizacji tych organizacji. Niektóre z nich wręcz zamierzają już bezpośrednio realizować projekty i samodzielnie ubiegać się o środki - mówi pełny optymizmu Grzegorz Gruca. I dodaje: jeszcze przed pełnoskalową wojną główny partner PAH w Zaporożu przechodził przez intensywne szkolenia. - My wręcz dzieliliśmy się procedurami i staraliśmy się, żeby w organizacjach partnerskich obowiązywały takie same standardy. To powoduje, że poziom jakości dostarczonej pomocy jest już na światowym poziomie. I to mimo sytuacji permanentnego zagrożenia i wojny, w których te projekty są realizowane.

Długi marsz pomocy

Pytany o to, czy nie obawia się zmniejszenia gotowości do niesienia pomocy Ukrainie, odpowiada: pomoc dla tego kraju od początku miała być długim marszem, a nie sprintem. O tym zresztą Polska Akcja Humanitarna od początku konsekwentnie informowała swoich darczyńców, zarówno indywidualnych, biznesowych, jak i instytucjonalnych. - Możemy z dużą satysfakcją powiedzieć, że to spotkało się w większości ze zrozumieniem i teraz nadal możemy dostarczać pomoc, mimo spadku zainteresowania tym konfliktem. Robimy to w dobrze zorganizowany sposób, przy pomocy własnych struktur i z pomocą lokalnych partnerów - wyjaśnia.

Obecnie PAH skupia się jeszcze bardziej na elementach takich jak pomoc psychologiczna, również osobom wewnętrznie przemieszczonym, jak i intensywnych przygotowaniach do zimy. - Jednocześnie mamy świadomość, że presja militarna cały czas się zwiększa i jest coraz więcej ostrzałów oraz ataków na infrastrukturę krytyczną, co powoduje dodatkowe niedogodności w postaci braku dostępu do wody, elektryczności, a w konsekwencji: zimne mieszkania i np. brak możliwości przygotowania ciepłego posiłku - opowiada Gruca.

Dotrzeć do wszystkich potrzebujących

W nadchodzącym roku Polska Akcja Humanitarna życzy sobie i innym organizacjom pomocowym standardowo tego, aby nie były już potrzebne. Jednak sytuacja jeszcze nigdy nie była tak zła: blisko 300 mln osób będzie potrzebowało co najmniej podstawowej formy pomocy humanitarnej w 2024 roku.

- W PAH zawsze staraliśmy się docierać tam, gdzie nie docierają inni albo w miejsca, które są szczególnie trudne. Tam, gdzie możemy przynieść jakąś wartość dodaną i dostarczać pomoc w sposób efektywny. Oczywiście najlepsze, co może się zdarzyć, to żebyśmy zawsze mogli mieć takie środki, które by zapewniły nam możliwość dotarcia do wszystkich potrzebujących, chociażby tam, gdzie już pracujemy od lat -przypomina Grzegorz Gruca.

Polska Akcja Humanitarna powstała 26 grudnia 1992 roku. Pierwszą misją PAH i je założycielki, Janiny Ochojskiej, był transport pomocy do oblężonego Sarajewa jeszcze w 1992 roku.

Jeśli chcesz wspomóc Polską Akcję Humanitarną, wejdź na stronę www.pah.org.pl/wplac

Więcej o kontekście działań PAH i konkretnych osobach, które otrzymały wsparcie, przeczytasz na: www.pah.org.pl/pomagam