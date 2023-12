Rosja. Chciała walczyć z Putinem o prezydenturę. Została zdyskwalifikowana przez "kocią mordkę"

Władimir Putin ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w marcowych wyborach. Wygrana, będzie oznaczała jego piątą kadencję jako prezydenta Rosji. Tej informacji spodziewał się każdy, ale nikt nie przewidział, kto będzie chciał stanąć przeciwko Putinowi. O prezydencki fotel chciała powalczyć także Jekaterina Duncowa, młoda dziennikarka telewizyjna. - Dzisiaj sytuacja w Rosji wygląda następująco: każdy, kto mógłby reprezentować obywateli o poglądach demokratycznych w nadchodzących wyborach, albo przebywa w więzieniu, albo ma ograniczone prawa obywatelskie, jest ścigany czy też zmuszony do wyjazdu z kraju - argumentowała swoją decyzję w rozmowie z Deutsche Welle. Tymczasem Centrizbirkom, czyli rosyjska Centralna Komisja Wyborcza (CIK) przekazał, że jej kandydatura nie została zarejestrowana przez błędy w złożonej dokumentacji.

Rosyjska komisja wyborcza nie pozwoli wystartować przeciwniczce Putina. Mówi o błędach w dokumentach

Duncowa głosiła poglądy prodemokratyczne. Opowiadała się również za zakończeniem wojny w Ukrainie, choć w swoich publicznych wystąpieniach ważyła słowa. Mówiła o pokoju, lecz nie wskazywała, jak ma on nastąpić. W ten sposób udało jej się unikać oskarżenia o "dyskredytowanie armii rosyjskiej". Z drugiej strony pojawiły się głosy sceptyków, którzy sugerowali, że jest jedynie fałszywą kandydatką. Miałaby zostać wystawiona do wyborów za zgodą samego Putina, aby wyborcza rywalizacja nabrała autentyczności. Te teorie zostały właśnie wystawione na próbę. Centrizbirkom wykluczył ją z dalszej walki o fotel prezydencki. Powód? "Liczne błędy w przedstawionych dokumentach".

Według CIK we wniosku złożonym przez Duncową miało być ponad 100 błędów. Wśród nich wymienia błędy w podpisach np. w pisowni patronimików (nazwisk utworzonych od imienia ojca), jeden z nich miał nawet wyglądać jak "kocia mordka". Komisja wymienia także literówki w danych paszportowych czy brak dokładnej liczby uczestników grupy inicjatywnej, która nominuje dziennikarkę na kandydatkę do wyborów prezydenckich.

Jesteś młodą kobietą, wciąż masz wszystko przed sobą. Każdy minus zawsze można zamienić w plus

- przekazała Duncowej Ella Pamfilova, przewodniczącą CIK, cytowana przez BBC.

Jekaterina Duncowa zapowiada odwołanie się do Sądu Najwyższego

Dziennikarka błyskawicznie zareagowała na decyzję odmowną. Na swoim kanale na Telegramie napisała: "Odwołamy się do Sądu Najwyższego, ponieważ ta decyzja jest bezprawna". Zwróciła się również do Jabłoko - największej opozycyjnej partii w Rosji - aby mogła kandydować z ich ramienia. "Na 17 marca wyznaczone zostały wybory prezydenta Rosji. Jestem pewna, że nikt nie ma co do nich żadnych złudzeń. Ale nie wolno pozostać bezczynnym! To ostatnia legalna możliwość wyrażenia przez obywateli swojej niezgody na politykę prowadzoną przez obecne władze" - czytamy dalej w jej wpisie. Grigoriji Jawliński, przewodniczący partii, oświadczył, że nie zamierzają wystawiać nikogo w wyborach. Tymczasem członkowie Swierdłowskiej Młodzieży "Jabłoko" wystosowali apel do kierownictwa, aby rozpatrzyli jednak kandydaturę Duncowej.

Odrzucenie kandydatury Jekateriny Duncowej odbiło się szerokim echem wśród rosyjskich opozycjonistów. "Putin bał się kobiety bez znanego imienia i historii. Niesamowity tchórz" - napisał na X Iwan Żdanow, dyrektor Fundacji Antykorupcyjnej i sojusznik Aleksieja Nawalnego.