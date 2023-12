Biden rozmawiał z Netanjahu. Prezydent USA: Nie zwróciłem się o zawieszenie broni

"Prezydent podkreślił pilną potrzebę ochrony ludności cywilnej, w tym tych, którzy wspierają akcje pomocy humanitarnej, oraz wagę umożliwienia cywilom bezpiecznego opuszczenia rejonów walk" - głosi oświadczenie Białego Domu, w którym dodano, że przywódcy rozmawiali też o celach i etapach izraelskiej operacji wojskowej i o znaczeniu uwolnienia wszystkich zakładników.

Prezydent USA: Nie zwróciłem się do premiera Izraela o zawieszenie broni

Biuro premiera Benjamina Netanjahu podaje z kolei, że podczas rozmowy szef izraelskiego rządu wyraził uznanie dla stanowiska USA w Radzie Bezpieczeństwa - odnosząc się do uniemożliwienia przez Waszyngton przyjęcia wiążącego wezwania ONZ do zawieszenia broni w Gazie. Netanjahu wyjaśnił amerykańskiemu prezydentowi, że Izrael będzie kontynuował wojnę, "aż wszystkie cele zostaną osiągnięte" - grupa terrorystyczna Hamas zostanie pokonana, a przetrzymywani przez nią izraelscy zakładnicy wrócą do domów.

Władze Strefy Gazy poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zginęło tam przeszło 200 osób. Walki koncentrują się w miastach Gaza i Chan Junus, uważanych przez Izrael za główne punkty oporu organizacji Hamas. Od początku wojny miało zginąć ponad 20 tysięcy Palestyńczyków.

