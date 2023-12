Nieoficjalnie: Putin gotowy na zawarcie porozumienia z Ukrainą. Warunki są jasne

"Putin po cichu sygnalizuje, że jest otwarty na zawieszenie broni w Ukrainie" - przekazał w sobotnim tekście amerykański dziennik "The New York Times". Jak dodano, "Kreml wyraził zainteresowanie zawarciem porozumienia mającego na celu wstrzymanie wojny – o ile nadal będzie mógł ogłosić zwycięstwo". Według ekspertów dla Putina to dogodny moment ze względu na m.in. impas na polu bitwy, niezadowalające dla Ukrainy skutki kontrofensywy, a także wojnę w Gazie, która odwróciła uwagę światowych przywódców.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że prezydent Rosji miał wysłać taki sygnał w ramach "zakulisowej dyplomacji". Władimir Putin ma kierować takie sugestie do zachodnich urzędników za pomocą pośredników co najmniej od września. Przyjęcie warunków Putina oznaczałoby w praktyce, że Ukraina zachowałaby suwerenność, ale Rosja zachowałaby pod kontrolą blisko jedną piątą podbitego już terytorium tego kraju.

"Nie ma dowodów na to, że przywódcy Ukrainy, którzy zapowiedzieli odzyskanie całego swojego terytorium, zaakceptują takie porozumienie. Niektórzy amerykańscy urzędnicy twierdzą, że może to być znana Kremlowi próba wprowadzenia w błąd i nie odzwierciedla prawdziwej chęci Putina do kompromisu. Byli rosyjscy urzędnicy dodają, że Putin może ponownie zmienić zdanie, jeśli siły rosyjskie nabiorą rozpędu" - podaje "The New York Times". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał natomiast redakcji "NYT", że cele wojenne Rosji nie uległy zmianie.

- Musimy leczyć chorobę, a nie jej objawy. Negocjacje z terrorystami zawsze kończą się jedynie kruchym zawieszeniem broni. Kluczem do pokoju jest pozbawienie władzy marionetkowych władców - mówił na początku grudnia szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Wojna w Ukrainie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w sobotnim wieczornym komunikacie, że "wróg w dalszym ciągu ignoruje prawa i zwyczaje wojenne, stosuje taktykę terroru, przeprowadza ataki i ostrzeliwuje cele wojskowe oraz cywilne". Jak poinformowano, tylko w sobotę do godz. 18 doszło do 57 starć.

"Wróg przeprowadził 11 ataków rakietowych i 14 ataków powietrznych, 21 ataków MLRS [wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet - red.] na pozycje wojsk ukraińskich i różne osady. Niestety rosyjskie ataki terrorystyczne raniły ludność cywilną. Prywatne budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna zostały zniszczone i uszkodzone" - czytamy. Podkreślono, że "sytuacja operacyjna na wschodzie i południu Ukrainy pozostaje trudna". Jednocześnie przekazano m.in., że w sobotę Ukraińskie Siły Powietrzne przeprowadziły ataki powietrzne na 18 skupisk żołnierzy, broni i sprzętu wojskowego oraz sześć systemów obrony powietrznej przeciwnika.

Władze Chersonia poinformowały w sobotę w godzinach wieczornych o ostrzale Chersonia. "W kilku dzielnicach miasta słychać było potężne eksplozje. Następnie wybuchło kilka pożarów. Wróg tradycyjnie uderzał w obszary mieszkalne" - przekazał szef administracji wojskowej Roman Mroczko. Siedem osób zostało rannych.