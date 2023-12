Radosław Sikorski z wizytą w Kijowie. "Rosja powinna przegrać, Ukraina wygrać, jesteśmy zjednoczeni"

W piątek (22 grudnia) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w Kijowie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą. Jak poinformowała Informacyjna Agencja Radiowa, tematem przewodnim rozmowy polityków był stosunek nowego rządu do wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz strategia Polski wobec obecnej sytuacji w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak, Suski i Macierewicz w natarciu na Hołownię! "Jest pan oszustem!"

Minister Sikorski o wojnie w Ukrainie: To jest kompletnie nie do zaakceptowania

Konferencję ministrów spraw zagranicznych przerwały syreny. - Ten alarm lotniczy, który państwo słyszycie, to jest powód, dla którego tu jestem. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada pod jakimkolwiek pretekstem i bombardował miasta, niszczył całe prowincje, wywoził dzieci, przygotowywał się do unicestwienia sąsiada, który nie zrobił mu nic złego - powiedział Sikorski. Nagranie z tego momentu zostało opublikowane w serwisie X przez profil Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szef polskiego MSZ zadeklarował, że "w tej tytanicznej walce" Polska opowiada się po stronie Ukrainy, która została określona mianem "kraju europejskiego". - To ostatnia kolonialna wojna w Europie. Ona się musi skończyć, a my w Polsce uważamy, że jej wynik powinien być następujący: Rosja powinna przegrać, Ukraina wygrać. W tej sprawie niezależnie od tego kto będzie sprawował władzę w Polsce, jesteśmy zjednoczeni - cytuje słowa polityka "Rzeczpospolita".

Pierwsza zagraniczna wizyta szefa MSZ. Tusk "przyjacielem wolności i Ukrainy"

Sikorski pogratulował naszym sąsiadom rozpoczęcia rozmów z Unią Europejską i wyraził nadzieję na to, że Ukraina pod koniec dekady znajdzie się w jej składzie jako państwo członkowskie. Wspomniał również o udziale premiera Donalda Tuska w tym procesie. - Myślę, że miał w tym swój udział. Znajdziecie w nim też przyjaciela wolności, przyjaciela Ukrainy - ocenił. Minister podkreślił także, że ważnym problemem do rozwiązania jest kwestia przywrócenia warunków uczciwej konkurencji w kontekście regulacji dotyczących ukraińskich przewoźników czy ukraińskiego zboża.

O tym, że Sikorski może odbywać właśnie swoją pierwszą w tej kadencji wizytę zagraniczną w Ukrainie, informowaliśmy w piątek rano. Wskazywało na to zdjęcie okraszone podpisem "Pierwsza wizyta zagraniczna; Już na miejscu" - które na swój profil w serwisie X wrzucił minister.

Z kolei na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP opublikowano zdjęcia ze spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Dziś w Kijowie, min. Radosław Sikorski podczas rozmowy z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wyraził silną wolę wsparcia dla Ukrainy, zarówno gospodarczego jak i wojskowego, a także przedstawił nowe propozycje współpracy bilateralnej" - brzmi podpis zamieszczony pod fotorelacją.