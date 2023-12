Czarny dym w Sudanie, namiotowisko w Calais. To obrazy zapomnianych kryzysów

Skutki zmiany klimatu, konflikty zbrojne, choroby i katastrofy naturalne nie oszczędzały milionów ludzi w 2023 roku. O wielu z tych kryzysów słyszmy niewiele, o ile wcale. Lekarze bez granic na 12 zdjęciach różnych części świata, w których niosą pomoc, przypominają, z czym mierzą się ich mieszkańcy.

REKLAMA

Rosnący poziom morza w Kiribati

Tarawa to główny atol wyspiarskiego państwa Kiribati. Mieszkańcy wąskiego pasa ziemi, który znajduje się tylko 3 metry nad poziomem morza, mierzą się z chorobami i skutkami zmiany klimatu. Na tym niewielkim pasie lądu między laguną a oceanem mieszka połowa populacji Kiribati. Kraj ma niezwykłą przyrodę i spektakularne krajobrazy, ale mierzy się z ogromnymi problemami m.in. w zakresie zdrowia. W gęsto zaludnionym obszarze bez niezbędnej infrastruktury szerzą się choroby jak gruźlica. To też jedno z najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu miejsc na świecie. Wraz z podnoszącym się poziomem morza wzmaga się erozja brzegów, a każdy sztorm jest większym zagrożeniem. Słona woda niszczy ziemię uprawną i zasoby słodkiej wody.

Tarawa to główny atol wyspiarskiego państwa Kiribati. Mieszkańcu wąskiego pasa ziemi, który znajduje się tylko 3 metry nad poziomem morza, mierzą się z chorobami i skutkami zmiany klimatu fot. Karim Eldib / MSF

Afganistan w kryzysie

Dziewczynki w drodze do szkoły w odległej od dużych miast rejonie w prowincji Bamian. Przed przejęciem władzy przez Talibów w 2021 roku Afganistan był w dużej mierze uzależniony od pomocy humanitarnej. Po odcięciu większości środków wraz z dojściem do władzy Talibów wielu mieszkańców znalazło się w jeszcze gorszym kryzysie. Lekarze bez Granic otworzyli placówkę medyczną w prowincji Bamian, w regionie gdzie nie ma żadnej innej przychodni dla kobiet i dzieci.

Jeszcze przed 2021 rokiem miliony dzieci, szczególnie dziewczynek, były pozbawione dostępu do edukacji w Afganistanie. Władza talibów jeszcze poważniej ograniczyła możliwości chodzenia do szkoły przez dziewczynki. We wrześniu 2021 roku "zawiesili" możliwość powrotu do szkół dziewczynek po szóstej klasie (a więc mających więcej niż 12 lat). To zawieszenie miało trwać do czasu "dostosowania" systemu edukacji do tego, co wymaga ich interpretacja islamu. Jednak po ponad dwóch latach nie ma żadnych sygnałów wskazujących, by powrót starszych dziewczynek do szkół miał być możliwy.

Dziewczynki w drodze do szkoły w Afganistanie Fot. Nava Jamshidi / MSF

Wojna w Sudanie

Widok na czarny dym unoszący się nad Chartumem, stolicą Sudanu, w maju 2023 roku. Miesiąc wcześniej wybuchły tam walki między armią a siłami paramilitarnymi. W ciągu ośmiu miesięcy wojny - o której na Zachodzie mówi się bardzo niewiele - zginęło ok. 10 tys. osób, a o wiele więcej mogło zostać rannych. Szacuje się, że siedem milionów osób opuściło swoje domy, by szukać bezpieczeństwa, z czego 1,4 miliona to uchodźcy przebywający poza granicami kraju. W grudniu siły paramilitarne zajęły drugie największe miasto kraju, Wad Madani, i nie widać perspektyw na szybkie zakończenie konfliktu.

Czarny dym w czasie walk w Chartumie, stolicy Sudanu Fot. Atsuhiko Ochiai / MSF

Część uchodźców z Sudanu trafia do sąsiednich krajów. Na fotografii poniżej widać zdjęcie rentgenowskie uchodźczyni, którą przyjęto w szpitalu w Czadzie. Kobieta miała ranę postrzałową, a w jej szyi utkwiła kula. Personel Lekarzy bez Granic przeprowadził operację usunięcia kuli. W lipcu szpital przyjmował 200-300 pacjentów z Sudanu dziennie.

Uchodźczyni z Sudanu trafiła do szpitala w Czadzie z kulą w szyi Fot. Mohammad Ghannam / MSF

Beznadzieja w libańskich obozach

W regionie Arsal w Libanie, blisko granicy z Syrią, tysiące syryjskich uchodźców żyje w ubóstwie, trudnych warunkach i zawieszeniu prawie 13 lat po wybuchu wojny domowej. Życie w w ciężkich warunkach - czasem mieszkanie latami w prowizorycznych namiotach - odciska się coraz większym piętnem na ludziach, a do tego sam Liban jest pogrążony w kryzysie gospodarczym. Jednym z nowych zagrożeń, na które reagują m.in. Lekarze bez Granic, jest rozprzestrzenianie się cholery. W 2019 roku odwiedziliśmy obozy w Arsalu - tutaj znajdziesz naszą relację.

Obóz uchodźców syryjskich w regionie Arsal w Libanie Fot. Carmen Yahchouchi / MSF

Trzęsienie ziemi w kraju cierpiącym przez wojnę

W samej Syrii rok 2023 przyniósł nie tylko kolejne rok bez rozwiązania konfliktu, ale też fatalne w skutkach trzęsienie ziemi. Klęska uderzyła na początku roku na północy Syrii i graniczącym z nią regionie Turcji. W tym drugim kraju skala zniszczeń była o wiele większa, ale w Syrii skutki trzęsienia nałożyły się na kryzys związany z wojną: uderzył w regionie zamieszkałym przez miliony wysiedlonych ludzi, w dużej mierze odciętych od pomocy humanitarnej. Więcej o skutkach trzęsienia i problemach z niesieniem pomocy przeczytasz tutaj.

Pomoc osobom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na północy Syrii Fot. Omar Haj Kadour

Zapomniany konflikt w Kongu

Konflikty w prowincjach Kivu w Demokratycznej Republice Konga trwają już od 20 lat, z cyklami przemocy sięgającymi jeszcze wcześniej. W 2023 roku znów doszło do zaognienia. Do maja ok. 80 tys. ludzi schroniło się w Południowym Kivu w związku z trwającymi walkami w Północnym Kivu. Lekarze bez Granic informowali, że potrzebujący nie otrzymywali początkowo absolutnie żadnej pomocy humanitarnej.

Obóz uchodźców w Demokratycznej Republice Konga Fot. Michel Lunanga

Kryzys na morzu

W ciągu ostatniego roku prawie 260 tys. ludzi dostało się do Europy drogą morską przez Morze Śródziemne - przede wszystkim do Włoch. Ta droga migrantów pozostaje śmiertelnie niebezpieczna. W ciągu roku co najmniej 2731 zmarło lub zaginęło na morzu. Rozbitków ratuje tam m.in. statek Geo Barents. Na tym polaroidzie, wykonanym po akcji ratunkowej, 42-letnia Bintou z Wybrzeża Kości Słoniowej napisała: "Muszę być dzielna dla moich dzieci".

42-letnia Bintou uratowana na Morzu Śródziemnym w drodze do Europy Fot. Mahka Eslami

Groźne skutki cyklonu

W marcu 2023 r. cyklon tropikalny Freddy uderzył w wybrzeże Mozambiku. Skutki dotknęły około 1,2 miliona ludzi. Poza bezpośrednimi zniszczeniami cyklon wzmaga zagrożenie chorobami tropikalnymi, w tym cholerą. Ta choroba jest wywoływana przez przenoszoną przez wodę infekcję bakteryjną jelit. Można zarazić się przez skażoną żywność i wodę lub przez kontakt z kałem zakażonych osób. Cholera może powodować ciężką biegunkę i wymioty, a nieleczona szybko prowadzi do śmierci w ciągu kilku godzin. Kiedy cyklon czy powódź niszczy sanitariaty i domy zalewane są zanieczyszczona wodą, bardzo łatwo o zakażenie. Wraz ze zmianami klimatu huragany i cyklony stają się coraz silniejsze i bardziej groźne.

Cyklin Freddy w Mozambiku przyniósł nie tylko zniszczenie, ale też zagrożenie chorobami zakaźnymi Fot. Martim Gray Pereira / MSF

Zagrożenia w drodze na północ

Migracja trwa także wewnątrz Europy. Choć francuskie władze zlikwidowały niesławną "dżunglę" - nieformalny obóz migrantów we francuskim Calais - to wciąż jest tam wiele osób, które chcą przedostać się do Wielkiej Brytanii. "Każdego dnia na granicy francusko-brytyjskiej migranci mierzą się z represyjną polityką wdrażaną przez Francję i Wielką Brytanię (mury, drut kolczasty, bariery, kamery monitorujące, codzienne wydalenia, nękanie przez policję)" - piszą Lekarze bez granic. Ta polityka powoduje "ogromne cierpienie fizyczne i psychiczne, szczególnie wśród najbardziej narażonych grup".

Nieformalne obozowisko migrantów w Calais Fot. Mohammad Ghannam / MSF

Głód w Angoli

W 2023 roku prawie 800 milionów ludzi mierzyło się na świecie z brakiem żywności, z czego ponad 330 milionów była a ostrym kryzysie żywnościowym. Głód dotyka także mieszkańców Angoli. Paulina Cassombu została przyjęta to szpitala wraz z córką Rosą. U dziecka stwierdzono ostre niedożywienie, jej ciało było pokryte bolesnymi pęcherzami i przez długi czas nie mogła chodzić.

Angola. Paulina Cassombu i jej córka Rosa zostali przyjęci do szpitalia w związku ze skrajnym niedożywieniem dziecka fot. Mariana Abdalla / MSF

Niebezpieczna migracja w Ameryce

Od stycznia do listopada 2023 r. prawie pół miliona migrantów przekroczyło Przesmyk Darién, pozbawiony oficjalnych dróg obszar gęstej i niebezpiecznej dżungli Kolumbią a Panamą. Do Panamy dostaje się w ten sposób "bezprecedensowa" liczba ludzi, którzy chcą wyemigrować do Ameryki Północnej. W Darién ludzie są narażeni na rabunki, napady i przemoc seksualną z rąk grup przestępczych. Sam teren jest niebezpieczny i ludzie w drodze zapadają na choroby lub ulegają wypadkom.

Panama. Migranci w drodze do Ameryki Północnej Fot. Juan Carlos Tomasi / MSF