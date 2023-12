W czwartek (21 grudnia) rano odbyła się ostatnia w tym roku konferencja prasowa premiera Węgier. Viktor Orban podsumował 2023 rok i odpowiedział na pytania dziennikarzy. W trakcie swojego wystąpienia odniósł się także do obecnej sytuacji polskich mediów publicznych.

Orban o zamieszaniu w polskich mediach: Na Węgrzech wezwano by już wojska NATO

- Gdyby coś takiego wydarzyło się na Węgrzech, wezwano by już wojska NATO - ocenił, mając na uwadze sceny, które rozgrywają się obecnie w siedzibie TVP położonej przy ul. Woronicza 17 na warszawskim Mokotowie. Premier Węgier stwierdził również, że "jakaś choroba nęka zachodnie demokracje". Najprawdopodobniej w tej wypowiedzi miał na myśli również Stany Zjednoczone, w tym Donalda Trumpa, który zgodnie z najnowszą decyzją Sądu Najwyższego w Kolorado nie będzie mógł ubiegać się o ponowną prezydenturę ze względu na swój udział w buncie przeciwko USA.

Jak przekazał węgierski portal Magyar Nemzet, podczas wystąpienia Orban wielokrotnie podkreślał, że "wszyscy Polacy są naszymi przyjaciółmi, nawet ci, którzy nas nie uważają za przyjaciół, bo to jest wspólnota historyczna".

Wielkie zmiany w polskich mediach publicznych. Trwają roszady na stanowiskach

Jak informowaliśmy wcześniej, w środę (20 grudnia) do informacji publicznej podano, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Z kolei we czwartek (21 grudnia) do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej doszedł mail z informacją, że dyrektor TAI Michał Adamczyk oraz jego zastępcy Samuel Pereira i Marcin Tulicki zostali odwołani przez nowego prezesa TVP Tomasza Syguta.