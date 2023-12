Donald Trump w tarapatach. Sąd Najwyższy Kolorado orzekł, że nie może być ponownie prezydentem

Sąd Najwyższy stanu Kolorado orzekł we wtorek, że Donald Trump nie może być ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych ze względu na udział w buncie przeciwko państwu.

Sąd Najwyższy stanu Kolorado wydał wyrok ws. Donalda Trumpa. "Nie może być ponownie prezydentem"

Chodzi o szturm zwolenników polityka na Kapitol, do którego doszło w 2021 roku. Stwierdzono, że nie może on pojawić się na kartach wyborczych w tym stanie. Większość składu sędziowskiego uznała, że Donald Trump zostaje pozbawiony prawa do sprawowania urzędu prezydenta na mocy czternastej poprawki do konstytucji USA - stwierdził sąd.

W paragrafie trzecim tej poprawki napisano, że "nie może zostać senatorem ani reprezentantem w Kongresie albo elektorem prezydenta i wiceprezydenta, ani też sprawować w służbie Stanów Zjednoczonych lub poszczególnego stanu jakiegokolwiek urzędu cywilnego, lub wojskowego kto poprzednio jako członek Kongresu, lub funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych albo któregokolwiek stanu złożył przysięgę na konstytucję Stanów Zjednoczonych, a następnie wziął udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej albo udzielał jej wrogom pomocy, lub poparcia". Decyzja sądu obowiązuje wyłącznie w stanie Kolorado.

"Jesteśmy świadomi wagi i wagi pytań, które przed nami stoją. Pamiętamy również o naszym uroczystym obowiązku stosowania prawa, bez strachu i faworyzowania, i bez ulegania wpływom opinii publicznej na decyzje, które prawo nakazuje nam podejmować" - przekazała większość sędziowska, która cytuje Associated Press.

Przedstawiciel Donalda Trumpa: Wyrok sądu jest niedemokratyczny

Tymczasem przedstawiciel Donalda Trumpa nazwał orzeczenie "niedemokratycznym" i zapowiedział złożenie odwołania do Sądu Najwyższego USA. Wejście w życie decyzji sądu w Kolorado zostało wstrzymane do 4 stycznia. Ma to dać czas na wypowiedzenie się w sprawie krajowemu Sądowi Najwyższemu.

"Sąd Najwyższy Kolorado wydał wieczorem całkowicie wadliwą decyzję i szybko złożymy apelację do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a także wniosek o zawieszenie tej głęboko niedemokratycznej decyzji. Jesteśmy w pełni przekonani, że Sąd Najwyższy USA szybko orzeknie na naszą korzyść i ostatecznie położy kres tym nieamerykańskim procesom sądowym" - głosi oświadczenie, którego treść przytacza CNN. Sporządził je rzecznik kampanii Donalda Trumpa Steven Cheung.

Donald Trump aresztowany. Po 20 minutach opuścił budynek

Przypomnijmy także, że były prezydent Stanów Zjednoczonych został w sierpniu formalnie aresztowany w Atlancie w stanie Georgia w USA. Po około 20 minutach jednak opuścił areszt dzięki wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów. Trump utrzymywał, że zarzuty są politycznie motywowaną próbą zakłócenia jego kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Zgodnie z amerykańską procedurą, sąd sporządził akt zatrzymania. Byłemu prezydentowi zrobiono też zdjęcie, jakie wykonuje się aresztantom.

Trumpowi stawia się 13 zarzutów, z których główny to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku w Georgii. Tuż po wyborach były prezydent, który według ówczesnych prognoz je przegrał, miał naciskać na władze stanu, by "znalazły głosy" potrzebne mu do zwycięstwa w tym stanie. Gdyby po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że to Donald Trump, a nie obecny prezydent Joe Biden wygrał w Georgii, republikanin miałby szansę na drugą kadencję prezydenta. Były prezydent nie przyznaje się do żadnego ze stawianych mu zarzutów i twierdzi, że są one motywowane politycznie. Pozostałe sprawy karne dotyczą próby obalenia wyników wyborów w całym kraju, nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów, które miał wynieść z Białego Domu oraz nieprawidłowości w dokumentacji finansowej.