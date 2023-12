Zełenski ostro o blokadach na granicy polsko-ukraińskiej. "Nie jestem jakimś mięczakiem"

We wtorek (19 grudnia) odbyła się konferencja prasowa Wołodymyra Zełenskiego, na której prezydent Ukrainy podsumowywał bieżący rok. W jednym z pytań skierowanych do prezydenta Zełenskiego poruszona została kwestia blokad na przejściach granicznych rozstawionych wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej.

Protesty na granicy polsko-ukraińskiej. Straty mają być po obu stronach blokady

- Nie jestem jakimś mięczakiem, bronię interesów mojego kraju w trakcie wojny. Chcieliśmy usunąć tę przeszkodę, ale się nie dało. To było złe - powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził, że pojawienie się protestów i utrudnień na granicy z Polską było dla niego "sygnałem politycznym", a za całą sytuację są odpowiedzialne, według niego, decyzje polityczne polskich władz, które ostatecznie przegrały wybory. - Straciliśmy setki milionów dolarów i część naszych plonów - relacjonował. Zdaniem prezydenta Ukrainy na blokowaniu przejść granicznych straciła także Polska, a stosunki pomiędzy krajami uległy pogorszeniu. Mimo to polityk wyraził nadzieję na współpracę z nowym polskim rządem, celem zniesienia blokad. - Jesteśmy gotowi szukać takich rozwiązań, by strona polska nie ponosiła strat - zadeklarował.

Zełenski o pomocy ze strony prezydenta Rumunii: Wykazał się silną wolą

Wcześniej Zełenski podziękował Polakom. W swoim przemówieniu podkreślił, że wsparcie z naszej strony w różnej formie płynęło do Ukrainy już od pierwszych dni wojny. Indywidualne słowa wdzięczności skierował także do prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Ukrainy przyznał również, że dzień wcześniej rozmawiał o blokadach na granicy z premierem Donaldem Tuskiem. Podkreślił też, że z kolei dzięki prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi, ukraińscy rolnicy zdołali przetrwać trudny czas. - Też miał trudności, protesty, ale wykazał się silną wolą - ocenił Zełenski.

O co chodzi w protestach na granicy z Ukrainą? Blokadę zorganizowali polscy przewoźnicy

Protesty na granicy z Ukrainą trwają od 6 listopada. Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, za organizację blokad odpowiedzialni są polscy przewoźnicy. Domagają się oni przywrócenia systemu zezwoleń na wjazd do Polski ukraińskim ciężarówkom. Protest obejmuje przejścia graniczne w Dorohusku, Hrebennem i w Korczowej.