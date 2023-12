Twój kontener ma opóźnienie. Bitwa na rakiety, drony i abordaże w wąskim gardle światowego handlu

Wojna o handel u wybrzeży Jemenu toczy się coraz szybciej i intensywniej. Zaczęła się od rajdów motorówkami, ostrzału z broni ręcznej, a aktualnie jest na poziomie użycia tak wyspecjalizowanego uzbrojenia jak rakiety balistyczne. Dwie z nich trafiły i spowodowały pożary na zaatakowanych statkach. Szczegóły nie są znane, ale nie ma jednak mowy o poważniejszych uszkodzeniach. W przynajmniej jednym z tych przypadków do ataku miała zostać użyta wyspecjalizowana przeciwokrętowa rakieta balistyczna. Jeśli informacje Amerykanów są precyzyjne, byłoby to pierwsze użycie bojowe takiej broni.

REKLAMA

Zobacz wideo

Iran wojuje pośrednio z Izraelem i podnosi ceny w Europie

Tego rodzaju pociski są reklamowane jako "zabójcy lotniskowców" i ewentualnie mniejszych okrętów amerykańskich. Czy rzeczywiście są zabójczo skuteczne, to kwestia dyskusyjna. W przypadku ostatniego ataku, który przeprowadzono w poniedziałek, takie się nie okazały. Jedna wywołała wspomniane powierzchowne uszkodzenia, a druga spudłowała. Mało imponujący efekt, tym bardziej że celem był przypadkowy statek handlowy. Jemeński ruch Hutich atakuje je w ramach kampanii oficjalnie wymierzonej w jednostki powiązane z Izraelem lub zawijające do jego portów. Ma to być gest solidarności i wsparcia w walce Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Faktycznie ofiarą padają w większości zupełnie przypadkowe statki, które akurat się nawiną pod w większości mało wyrafinowane systemy bojowe bojówkarzy. Lista jednostek zaatakowanych na różne sposoby przez Jemeńczyków liczy już 12 pozycji. Tylko w jednym przypadku atak miał poważne konsekwencje w postaci skutecznego uprowadzenia 19 listopada statku Galaxy Leader (samochodowiec zbudowany w 2002 roku w Gdyni).

Niezależnie od tego zagrożenie atakiem u wybrzeży Jemenu zostało uznane przez wiele globalnych firm żeglugowych za poważne. Trzy największe zajmujące się przewozem kontenerów, MSC, Maersk i CMA CGM, ogłosiły zawieszenie korzystania przez ich statki z trasy przez Morze Czarne i Kanał Sueski. Oznacza to, że muszą iść dookoła Afryki i wydłużyć trasę Europa-Azja o około 40 procent. Podobne decyzje podjął szereg mniejszych firm. Nie oznacza to natychmiastowego zawału transportu morskiego pomiędzy Azją i Europą, jednak jeśli zakłócenia w ruchu statków będą trwały dłużej, to będą nawarstwiały się opóźnienia i wzrosną ceny frachtu. Według specjalistów cytowanych przez agencję Reutera ze względu na zakłócenia w ruchu tankowców można się spodziewać wzrostu cen ropy w Europie o kilka dolarów na baryłce. Nie jest to nic wielkiego, ale i tak istotne osiągnięcie jak na organizację paramilitarną kontrolującą kawałek zrujnowanego Jemenu.

Czynnikiem umożliwiającym taką kampanię jest szeroko zakrojone wsparcie Iranu dla ruchu Hutich. Od 2015 roku Teheran uzbraja ich, ponieważ toczą wojnę z interweniującymi w jemeńskiej wojnie domowej wojskami Arabii Saudyjskiej i ZEA. Te państwa są natomiast rywalami Iranu, więc Irańczycy mają silną motywację i dostarczają Hutim szeroką gamę uzbrojenia. Są to między innymi klasyczne rakiety przeciwokrętowe, cała gama rakiet balistycznych i najróżniejsze bezzałogowce. Wszystko to Huti wykorzystują teraz do ataków na statki.

Rośnie grono chętnych do polowania na drony i rakiety

Z drugiej strony są okręty państw zachodnich, głównie USA. Choć w ostatnich dniach dołączyły do nich jednostki z Francji i Wielkiej Brytanii. W poniedziałek sekretarz obrony USA Lloyd Austin ogłosił powstanie międzynarodowego zespołu mającego chronić statki w ramach operacji Prosperity Guardian (ang. Strażnik Dobrobytu). W jego skład mają wchodzić okręty amerykańskie, brytyjskie, bahrajńskie, francuskie, hiszpańskie, holenderskie, kanadyjskie, norweskie i z Seszeli. Nie podał więcej szczegółów. Wiadomo, że w odpieranie ataków zaangażowane są aktualnie trzy niszczyciele US Navy typu Arleigh Burke, czyli konie robocze floty USA. USS Carney, USS Mason i USS Thomas Hudner. Brytyjczycy mają niszczyciel typu Daring HMS Diamond, a Francuzi fregatę typu Aquitaine Languedoc. Dodatkowo w pobliże Jemenu dotarł już amerykański lotniskowiec atomowy USS Dwight D. Eisenhower wraz z okrętami eskorty, a Kanał Sueski przepłynął z Morza Śródziemnego kolejny niszczyciel, USS Laboon. Nie wiadomo, jakie jednostki planują wystawić inne państwa biorące udział w operacji. Jednak nawet te powyżej wymienione stanowią istotny potencjał.

Amerykanie mają już pewne doświadczenie w radzeniu sobie z atakami ze strony Hutich. W 2016 roku zaatakowali oni dwukrotnie niszczyciel USS Mason rakietami przeciwokrętowymi C-802. Łącznie dwoma salwami po dwie w odstępie kilku dni. Żadna nie doleciała do okrętu, który skutecznie się obronił. C-802 to oryginalnie chińska rakieta przeciwokrętowa, ale produkowana też w Iranie pod nazwą Noor. Standardowo jest umieszczana w podwójnej wyrzutni umieszczonej na ciężarówce ucharakteryzowanej na cywilną. Amerykanie w odpowiedzi ostrzelali kilka celi na terenach kontrolowanych przez Hutich i na tym skończył się tamten incydent.

Aktualnie najczęstszymi celami amerykańskich niszczycieli wydają się drony wypuszczane z Jemenu. W poprzednią sobotę USS Carney miał zestrzelić w trakcie jednego starcia 14 z nich, które miały zmierzać chmarą w kierunku niesprecyzowanego statku cywilnego. Miały to być maszyny "w rodzaju irańskich Shahed", czyli takich, jakimi Rosjanie atakują Ukrainę. Amerykanie nie podają jednak szczegółów starć. Jedynie ogólnikowo twierdzą, że w innych sytuacjach ich okręty oraz HMS Diamond i Languedoc zestrzeliwały też klasyczne rakiety przeciwokrętowe (takie jak Noor) i rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Dodatkowo 19 listopada USS Carney miał przez dziewięć godzin zestrzeliwać kolejno drony i rakiety wysyłane przez Hutich prawdopodobnie w kierunku południowego Izraela.

Uciążliwość, ale nie śmiertelne zagrożenie

Z opisów incydentów publikowanych głównie przez wojsko USA nie wynika, aby zachodnie okręty musiały się mierzyć ze skomplikowanymi atakami mogącymi realnie zagrozić nowoczesnym jednostkom z wielowarstwowymi systemami obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Do tego potrzeba by skoordynowanego ataku rakiet i dronów w dużej liczbie albo po prostu dużej dozy wojennego szczęścia. Ataki Hutich nie stanowią też śmiertelnego zagrożenia dla statków cywilnych, co widać po dotychczasowych efektach ich działań. Współczesne jednostki handlowe potrafią być odporne na uszkodzenia bojowe ze względu na swoje rozmiary. Zwłaszcza że ataki są przeprowadzane przy pomocy dronów i rakiet o stosunkowo niewielkich głowicach, które najczęściej wywołują ograniczone pożary i uszkodzenia nawodnej części kadłuba. Są to jednak sytuacje ryzykowne, mogące przypadkowo skończyć się na przykład trafieniem w nadbudówkę i zabiciem członków załogi lub wywołaniem poważniejszego pożaru. Reakcja właścicieli statków jest więc, jaka jest.

Na tym tle doszło jednak do dwóch niecodziennych wydarzeń. Pierwszym jest wspomniane użycie przeciwokrętowych rakiet balistycznych. Tego rodzaju broń jest nowością, której rozwój forsują głównie Chiny i w mniejszym stopniu Iran. Oba państwa twierdzą, że to skuteczne antidotum na morską potęgę USA. Przeciwokrętowe pociski balistyczne poruszają się znacznie szybciej (co najmniej kilkakrotność prędkości dźwięku w końcowej fazie lotu) niż klasyczne rakiety przeciwokrętowe w rodzaju Noor (większość lotu poddźwiękowo, ostatnia prosta ewentualnie nieco ponad prędkość dźwięku). Ta wysoka prędkość czyni je trudniejszymi do zestrzelenia. Jednocześnie czyni trafienie w relatywnie niewielki i poruszający się okręt poważnym wyzwaniem. Już od ponad dekady trwa zacięta debata w kręgach eksperckich na temat tego, jak poważnym zagrożeniem dla flot są przeciwokrętowe pociski balistyczne. Nie ma rozstrzygającego argumentu. Użycie tego rodzaju broni przez Hutich może być więc okazją do nabycia cennych doświadczeń przez floty państw Zachodu. Irańczycy twierdzą, że mają już serię takowych rakiet, więc jest jak najbardziej możliwe, że jakieś podarowali Hutim. Dowództwo Centralne USA w swoim komunikacie jasno stwierdziło, że w przypadku ostatniego ataku w poniedziałek była to właśnie "przeciwokrętowe rakiety balistyczne". Wcześniej pisało po prostu o "rakietach balistycznych".

Drugim niecodziennym incydentem było wspomniane uprowadzenie statku Galaxy Leader. Huti zrobili to, przeprowadzając abordaż z pokładu śmigłowca Mi-17. Następnie udostępnili nagranie swojej akcji. Nieczęsto można oglądać coś takiego w wykonaniu organizacji paramilitarnej.

Można przypuszczać, że powtórzenie abordażu przy pomocy śmigłowca będzie teraz czymś znacznie bardziej ryzykownym wobec obecności zachodnich okrętów i prawdopodobnie lotnictwa. Jednostki biorące udział w operacji ochrony żeglugi najpewniej będą pojedynczo patrolować wybrane obszary morza, gdzie Huti najczęściej przeprowadzają ataki. Dodatkowo z powietrza być może będą je wspierać samoloty patrolowe i latające radary. Nie umożliwi to stworzenia szczelnej ściany wzdłuż wybrzeża kontrolowanego przez bojówki, ale na pewno utrudni to im działanie. O organizowaniu konwojów nie ma mowy, ponieważ oznaczałoby to istotną komplikację żeglugi i więcej okrętów niż jest dostępnych. Nie ma też na razie mowy o jakichś odwetowych atakach na Hutich. Ich ataki na statki będą więc trwać. Skuteczność pozostanie najpewniej bardzo ograniczona, nie licząc sytuacji nadzwyczajnych. Pytanie, czy i kiedy najwięksi właściciele statków uznają, że można wrócić do rutyny i znów swobodnie żeglować przez Morze Czarne. Jeśli nie stanie się to szybko, to utrudnienia w handlu Europy z Azją będą odczuwalne.