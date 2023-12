Silne trzęsienie ziemi w Chinach. Zginęło ponad 100 osób. "Dom tak się trząsł, że nie mogłam wstać"

Do silnego trzęsienia ziemi doszło w poniedziałek tuż przed północą czasu miejscowego. Wstrząsy odnotowano na głębokości 10 kilometrów. W prowincji Gansu, która najbardziej ucierpiała wskutek trzęsienia ziemi, trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Wiele osób uciekło z domów na zewnątrz, a tej nocy temperatura spadła poniżej zera. Na miejsce katastrofy wysyłano namioty, składane łóżka i kołdry. Do akcji ratunkowej wezwano co najmniej 4000 strażaków, żołnierzy i policjantów.

- Byłam w epicentrum trzęsienia ziemi. Moja mama i ja nie mogłyśmy uciec. Dom trząsł się tak bardzo, że nie mogłam nawet wstać, a wszystko się waliło. Na zewnątrz było bardzo zimno, ponad dziesięć stopni poniżej zera. Ciągle zdarzały się wstrząsy wtórne - relacjonowała, cytowany przez "The Guardian", mieszkanka Gansu.

Silne trzęsienie ziemi w Chinach. Zginęło ponad 100 osób

We wtorek rano władze Gansu podały, że 397 osób zostało rannych, w tym 16 jest w stanie krytycznym, a 76 doznało ciężkich obrażeń. Zginęło - jak podaje Reuters - co najmniej 118 osób. Liczba ofiar może jednak jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż trwa akcja ratunkowa - kilkadziesiąt osób uznaje się za zaginione.

W leżącym w sąsiedniej prowincji Qinghai mieście Haidong doszło do zawalenia kilkudziesięciu budynków - informuje Xinhua. W wielu mniejszych miejscowościach są problemy z dostępem do wody i elektryczności.

