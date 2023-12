Budową największej farmy jadalnych owadów od kilku lat zajmuje się hiszpańska firma biotechnologiczna Tebrio. Produkowany przez firmę od 2014 roku mącznik młynarek jest pierwszym jadalnym owadem zatwierdzonym przez UE w 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Świętowanie w Tbilisi. Gruzja uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej

Farma jadalnych owadów w Hiszpanii. "UE opracowuje strategię"

W 2030 roku według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie może brakować co najmniej 40 proc. białka. To pochodzące od zwierząt może nie wystarczyć, aby pokryć wszystkie potrzeby ludzi. Budowa farmy jadalnych owadów stawia więc Hiszpanię w czołówce sektorów o wielkim potencjale, ponieważ zajmie się produkcją alternatywnego białka.

"Musimy wziąć pod uwagę, że farma owadów, taka jak ta w Tebrio, jest o 150 proc. bardziej wydajna z hektara niż jakiekolwiek inne gospodarstwo rolne. W rezultacie wzrost zapotrzebowania na białko zwierzęce przewyższa podaż: 200 mln ton rocznie"- czytamy na stronie Tebrio.

Obecnie firma Tebrio zachęca do wykorzystywania owadów do karmienia zwierząt. Owad może być również wykorzystywany do tworzenia biodegradowalnych tworzyw oraz w przemyśle tekstylnym, farmaceutycznym czy biomedycznym oraz jako nawozy organiczne.

"UE opracowuje swoją strategię i bada, gdzie można uzyskać nowe białka. W raporcie UE owady wymieniane są wraz z roślinami strączkowymi i innymi białkami roślinnymi. To spore osiągnięcie" - poinformował Francisco García, rzecznik firmy biotechnologicznej Tebrio, cytowany przez portal rolniczy Agroberichten Buitenland.

Co to jest mącznik młynarek?

Produkowany przez Tebrio mącznik to larwalna postać chrząszcza mącznika żółtego, pochodzącego z gatunku chrząszcza ciemnego. "Z tych owadów uzyskuje się różne produkty w zależności od etapu ich rozwoju. Białko i tłuszcz są ekstrahowane ze stadiów larwalnych" - poinformował portal Agroberichten Buitenland. Jak poinformował Francisco García, larwy mają wysoką zawartość białka oraz nienasycone tłuszcze. Mącznik młynarek ma też bardzo szybko rosnąć, w ciągu kilku dni osiąga dojrzałość.