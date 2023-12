Holenderski dziennik "De Telegraaf" informuje o "dzikim pościgu", jaki w nocy z piątku na sobotę toczył się ulicami w aż trzech krajach. Belgijski kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed policją. Udało się go złapać dopiero w niemieckiej Kolonii.

Kierowca ciężarówki uciekał przed policją przez Belgię, Holandię i Niemcy

W wieczór z piątku na sobotę (15/16 grudnia) belgijska policja próbowała zatrzymać do kontroli kierowcę ciężarówki. Pojazd jednak gwałtownie przyspieszył i skierował się na drogę do granicy z Holandią. Kolejną próbę zatrzymania podjęli tamtejsi funkcjonariusze, ale i to się nie udało. Ucierpiało na tym kilka radiowozów, które zostały staranowane przez pędzącego tira.

Ostatecznie zdołał przedostać się do Niemiec, gdzie czekały na niego już lokalne służby "uzbrojone" w matę z kolcami. 12-tonowa ciężarówka, jadąc z prędkością ok. 100 km na godzinę, najechała na mierzące ok. 10 cm gwoździe, które przecięły jej opony. Nie zważając na straty w ogumieniu, belgijski kierowca próbował kontynuować ucieczkę. Przejechał jeszcze 10 kilometrów.

Zaskakujące tłumaczenie kierowcy. Twierdził, że nie podlega kontrolom

Ciężarówka w końcu zatrzymała się, gdy po 10-kilometrowej jeździe z uszkodzonymi oponami w końcu pękły felgi. - Kiedy został aresztowany, mężczyzna oświadczył, że jest szefem europejskiej policji i nie musi być kontrolowany - przekazał portalowi wdr.de rzecznik policji z Kolonii.

Wstępne badania wykazały, że Belg był pod wpływem marihuany. W pościg zaangażowano kilkadziesiąt radiowozów oraz helikopter. Holenderskie władze przekazały, że będą domagać się ekstradycji kierowcy ciężarówki ze względu na staranowane pojazdy policyjne.