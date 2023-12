David Azoulai, szef rady Metulli, samorządu lokalnego położonego w izraelskim Dystrykcie Północnym, powiedział, że Izrael powinien kierować Palestyńczyków uciekających przed wojną do obozów dla uchodźców w Libanie, zamiast nawoływać ich do udania się na południe Strefy Gazy. - Powinniśmy kierować ich na plaże. Marynarka wojenna może przetransportować tych ludzi do Libanu, gdzie jest już wystarczająca liczba obozów - stwierdził. Polityk wyjaśnił też, dlaczego jego zdaniem Strefę Gazy "należy opróżnić i zrównać z ziemią".

Izraelski polityk o Strefie Gazy: Niech stanie się muzeum prezentującym możliwości Izraela

17 grudnia gazeta "The Jerusalem Post" zacytowała wypowiedź lokalnego polityka, który udzielił wywiadu stacji radiowej 103FM. Jak stwierdził, Strefa Gazy "powinna przypominać obóz koncentracyjny w Auschwitz". Azoulai chce, aby obszar ten "stał się muzeum prezentującym możliwości Izraela".

- Powinniśmy zostawić Strefę Gazę opuszczoną i zniszczoną, aby służyła jako muzeum demonstrujące szaleństwo ludzi, którzy tam mieszkali - dodał.

David Azoulai powiedział, że atak Hamasu na Izrael to "drugi Holocaust"

Azoulai porównał atak Hamasu do wydarzeń z czasów drugiej wojny światowej. - To, co wydarzyło się 7 października, było drugim Holocaustem - stwierdził. Polityk podkreślił, że Izrael musi działać stanowczo, aby skutecznie walczyć z terrorystami. - Bez względu na to, jak silni potrafią być terroryści, nie możemy żyć w strachu. Musimy działać zdecydowanie - zauważył.

David Azoulai zapewnił, że Izraelczycy "nie chcą wojny ani ofiar". Dodał zarazem, że nie wierzy, aby wrogowie Izraela poddali się i w ten sposób zakończyli konflikt metodami pokojowymi.