Biden wsiadał do auta, gdy rozległ się huk. W kolumnę uderzył inny samochód. Kierowca chciał uciec

Do zdarzenia doszło chwilę po godz. 20:00 czasu lokalnego w centrum Wilmington w stanie Delaware. Joe Biden wraz z żoną opuszczali siedzibę sztabu wyborczego. Pierwsza dama zdążyła wejść do auta, a prezydent odpowiadał jeszcze na pytania dziennikarzy, kiedy nagle rozległ się huk.

W auto z kolumny Bidena uderzył samochód. Kierowca chciał uciec

Jak się okazało, w SUV-a, który blokował skrzyżowanie na czas przejazdu limuzyny z Joe Bidenem, uderzył inny samochód. Media podają, że był to srebrny sedan z tablicami rejestracyjnymi ze stanu Delaware. Po kolizji kierowca auta próbował uciec z miejsca zdarzenia. Został jednak otoczony przez agentów Secret Service, którzy wyciągnęli broń w jego stronę i zdołali go zatrzymać. Eskortowali też amerykańską głowę państwa do auta, po czym para prezydencka wróciła bezpiecznie do domu w Wilmington.

Steve Kopek, rzecznik Secret Service, podkreślił, iż nic nie wskazuje na to, że zderzenie było celowe. W mieście tego dnia mocno padało. - Nie było żadnego zaangażowania ochrony w związku z tym wydarzeniem i kolumna prezydenta odjechała bez żadnych incydentów - przekazał w rozmowie z CNN.

