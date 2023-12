W piątek izraelska armia poinformowała, że jej żołnierze omyłkowo zastrzelili trzech zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez Hamas, błędnie identyfikując ich jako zagrożenie. "W czasie walk w dzielnicy Shejaiya armia błędnie uznała trzech izraelskich zakładników za zagrożenie. W rezultacie żołnierze otworzyli w ich kierunku ogień, zabijając ich" - przekazano w komunikacie, wyrażając przy tym "głęboki żal z powodu tragicznego incydentu". Ofiary zostały zidentyfikowane jako 28-letni Yotam Haim, 22-letni Samer Talalka i 26-letni Alon Shamriz. Wszyscy zostali uprowadzeni przez Hamas 7 października.

Izrael zabił trzech zakładników. Mieli wiadomość "SOS" napisaną resztkami jedzenia

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał porucznik Herzi Halevi przyznał, że zakładnicy "zrobili wszystko", aby izraelscy żołnierze nie wzięli ich za wrogów. - Poruszali się bez koszul, żebyśmy wiedzieli, że nie mają na swoich ciałach bomb, trzymali białe płótno - relacjonował. Siły izraelskie podały po sprawdzeniu budynku, w którym przed śmiercią przebywali mężczyźni, że napisali oni dwie wiadomości na materiale: "SOS" i "Pomocy, 3 zakładników". Drugi komunikat miał być w języku hebrajskim. Do napisania obu wiadomości najprawdopodobniej wykorzystano resztki jedzenia.

- Ostrzał zakładników został przeprowadzony w sposób sprzeczny z regulacjami. Strzelanie do tych, którzy wznoszą białą flagę i chcą się poddać, jest zakazane. Ale w tym wypadku ostrzał został przeprowadzony w trakcie walk i pod presją - podkreślił Herzi Halevi.

W niedzielę siły Izraela zamieściły nagranie, na którym szef Sztabu Generalnego tłumaczy żołnierzom, jak nie powinni się zachowywać. - Widzicie dwie osoby, mają ręce do góry, są bez koszulek. Poświęćcie dwie sekundy. Chcę wam powiedzieć coś ważnego. Jeśli jest to dwóch Gazańczyków z białą flagą, którzy chcą się poddać, dlaczego mielibyśmy do nich strzelać? Absolutnie nie. Siły Obronne Izraela takie nie są - stwierdził. - Nie strzelamy do nich, bo izraelska armia nie strzela do osób z podniesionymi rękami - dodał, jednocześnie zachęcając żołnierzy, aby "kontynuowali doskonałą pracę".

Izrael odkrył największy jak dotąd tunel Hamasu

Armia izraelska twierdzi, że odkryła największy jak dotąd tunel Hamasu w Strefie Gazy, pozwalający bojownikom na przewożenie sprzętu wojskowego małymi pojazdami. Tunel ma około trzech metrów szerokości i podobną wysokość oraz długość ponad czterech kilometrów. Wejście do niego ma znajdować się zaledwie kilkaset metrów od uczęszczanego przez Palestyńczyków przejścia granicznego w Erez.

Władze izraelskie szacują, że budowa tunelu wraz jego licznymi, mniejszymi rozgałęzieniami kosztowała kilka milionów dolarów i trwała prawdopodobnie kilka lat. Tunel znajdujący się około 50 metrów pod ziemią wyposażony jest w kanalizację, sieć elektryczną, wentylację i zaawansowany system komunikacyjny. W niektórych jego częściach ułożono tory dla podziemnej kolejki wąskotorowej. Ściany i sufit wykonano ze wzmocnionego żelbetonu, który mógł wytrzymać bombardowania i ostrzał artyleryjski. Wejście do tunelu zabezpieczone było metalowymi drzwiami o grubości półtora centymetra.

Siły izraelskie uważają, że odkryty tunel był jedną z głównych arterii komunikacyjnych Hamasu umożliwiającą nielegalne przewożenie ludzi, towarów, a przede wszystkim broni przez granicę Strefy Gazy. Ocenia się, że w tej palestyńskiej enklawie istnieje 1300 tuneli rozciągających się na długości ponad 500 kilometrów. Na początku grudnia izraelska armia informowała, że odkryła ponad 800 tuneli, z czego 500 zostało zniszczonych.

