Izrael traci międzynarodowe poparcie? Coraz więcej głosów krytyki

"Izrael ma prawo wyeliminować zagrożenie stwarzane przez Hamas, ale umarło zbyt wielu cywilów" - piszą we wspólnym artykule dla Sunday Times i Welt am Sonntag szefowie brytyjskiej i niemieckiej dyplomacji. Wyraźniej niż dotąd wybrzmiewa tu krytyka Tel Awiwu. "Izrael nie wygra tej wojny, jeśli jego operacja zniszczy szansę na pokojowe współistnienie z Palestyńczykami" - ostrzegają David Cameron i Annalena Baerbock. Jednocześnie podkreślają: natychmiastowe zawieszenie broni sprzyjałoby tylko terrorystom. Dążyć natomiast - według nich - trzeba do trwałego zawieszenia broni. Są też słowa krytyki pod adresem osadników z Zachodniego Brzegu, określanych tu mianem "ekstremistów".

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Lasota: W czasie szczytu wyszło, że Emiraty wykorzystują to wydarzenie do podpisywania deali paliwowych

"W Strefie Gazy umarło zbyt wielu cywilów"

Choć akcenty rozłożone są nieco inaczej niż dotąd, to istota podejścia Berlina i Londynu pozostaje niezmienna. Brytyjski konserwatysta i niemiecka polityk Zielonych zastrzegają bowiem, że ich zdaniem rozwiązaniem nie jest natychmiastowe zawieszenie broni. "Czy Hamas przestałby wtedy wystrzeliwać rakiety? Czy uwolni zakładników?" - pytają retorycznie ministrowie. I dodają, że pozostawienie Hamasu przy władzy byłoby trwałą blokadą na drodze do stworzenia w regionie dwóch państw. Ich stworzenie to dla autorów najważniejszy cel. Mają ku niemu prowadzić trzy kroki. Po pierwsze - Izrael musiałby w większym stopniu chronić cywilów. Po drugie - do Gazy musi dotrzeć więcej pomocy humanitarnej. Po trzecie - już teraz zacząć musiałyby się niełatwe polityczne negocjacje. Negocjacje, w których - według szefów brytyjskiej i niemieckiej dyplomacji - dużą rolę odgrywać miałyby państwa arabskie. "Chcemy pokoju dla izraelskich i palestyńskich dzieci. Dziś i w przyszłości" - deklarują autorzy tekstu.

Joe Biden ostrzega Izrael o utracie międzynarodowego poparcia

To nie pierwszy głos po stronie Zachodu, który może wskazywać na zmianę podejścia do konfliktu na Bliskim Wschodzie. W niedzielę podczas wizyty w Izraelu szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna wezwała do "natychmiastowego i trwałego" rozejmu w Strefie Gazy. Podkreśliła na konferencji prasowej, że na palestyńskim terytorium "ginie zbyt wielu cywilów".

W tym tygodniu Joe Biden powiedział, że Izrael traci międzynarodowe poparcie, zwłaszcza po stronie państw europejskich, z powodu "masowych bombardowań" w Strefie Gazy. Z kolei doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan rozmawiał w Tel Awiwie z władzami Izraela na temat zakończenia intensywnej fazy wojny w Strefie Gazy. Podkreślił, że obecna operacja wojenna przejdzie w precyzyjne działania, wymierzone bezpośrednio w przywódców Hamasu. Jake Sullivan nie uściślił, kiedy miałoby to nastąpić.

Izrael nie zmienia zdania. Mówi o "całkowitym zwycięstwie"

Zmian natomiast nie widać na razie w retoryce Izraela. W sobotę na konferencji prasowej Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael będzie walczył "dopóki całkowite zwycięstwo nie zostanie osiągnięte". - Wyjaśniłem to także Jake'owi Sullivanowi - powiedział. - Powtarzam to naszym przyjaciołom: Po eliminacji Hamasu, Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i najdzie się pod izraelską kontrolą bezpieczeństwa - podkreślił.

Katastrofa humanitarna

ONZ alarmuje, że Strefa Gazy to rejon katastrofy humanitarnej. Brakuje tam żywności, wody pitnej, środków medycznych i sanitarnych. W ciągu ponad dwóch miesięcy swoje domy w Strefie Gazy musiało opuścić 85 procent Palestyńczyków. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od początku wojny zabito ponad 18,5 tys. osób, w większości cywilów, a co najmniej 50,5 tys. zostało rannych. Palestyńczycy szacują, że wśród zabitych jest około 7,5 tys. dzieci. Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Ekstremiści z Hamasu zabili wówczas 1,2 tys. osób.