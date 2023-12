Waży 600 kg i jest uparty jak osioł. Słoń morski Neil blokuje drogi w Tasmanii [WIDEO]

Jak podaje Yahoo News Australia, mirunga (lub słoń morski) nazwana przez mieszkańców Tasmanii Neilem, wychodzi na ląd regularnie. Ostatnio zwierzę jest często widywane przez mieszkańców miasteczka Dunalley. W materiale stacji 7NEWS Australia widzimy Neila wylegującego się na przydomowych trawnikach czy bawiącego się słupkami drogowymi.

Słoń morski Neil znowu nawiedza mieszkańców Tasmanii

Zdarza się, że wobec 600-kilogramowego zwierzęcia muszą interweniować służby - na przykład, gdy położy się na środku drogi i uniemożliwia przejazd. "Ogromne stworzenie regularnie odwiedza Tasmanię, wywołując zarówno rozbawienie, jak i irytację mieszkańców" - pisze Yahoo News Australia.

W ubiegłym miesiącu media przytaczały relację mieszkanki, której Neil zastawił samochód, przez co nie mogła pojechać do pracy. Neil ma też fanów w mediach społecznościowych. Profil nealtheseal22 obserwuje na Instagramie prawie 30 tys. osób.

Dlaczego Neal wychodzi na brzeg?

Tasmański Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska słonie morskie wychodzą na brzeg, aby odpocząć i linieć po dłuższym czasie spędzonym w otwartym morzu. Na lądzie mogą pozostać nawet do pięciu tygodni. Cytowany przez Yahoo News Australia antrozoolog dr Bruce Englefield przypominał mieszkańcom Tasmanii, że nie powinni kierować się pociesznym wyglądem zwierzęcia. - Może istnieć problem myślenia, że on jest uroczy i milutki. W rzeczywistości to dzikie zwierzę, które mogłoby cię zabić - powiedział.