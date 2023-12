Do odnalezienia zaginionego sześć lat temu Brytyjczyka doszło w środę (13 grudnia) we wczesnych godzinach porannych w pobliżu Tuluzy we Francji. Jak poinformowało BBC News, na 17-latka wędrującego samotnie poboczem szosy natrafił kierowca samochodu ciężarowego.

Przez sześć lat był uważany za zaginionego. 17-latek z Wielkiej Brytanii uciekł z Pirenejów

Mężczyznę zaniepokoił fakt, że 17-latek podróżował sam w deszczu. Nastolatek twierdził, że wędrował pieszo od czterech dni, nie chciał jednak wskazać, skąd dokładnie wyruszył. O tym, że ma do czynienia z zaginionym kilka lat temu dzieckiem kierowca dowiedział się, gdy wpisał jego dane w wyszukiwarkę internetową. Mężczyzna zawiózł 17-latka na komisariat i użyczył mu swojego telefonu, by ten mógł skontaktować się z babcią, która została w Wielkiej Brytanii.

W rozmowie z policjantami chłopak twierdził, że przebywał we Francji od dwóch lat. Przez ten czas miał mieszkać w przyczepach kempingowych i namiotach na terenie odległych dolin Pirenejów i prowadzić podróżniczy tryb życia w towarzystwie matki i dziadka. Chłopak znalazł się na drodze po tym, jak postanowił uciec i udać się do większego miasta celem uzyskania pomocy w ambasadzie. Nie chciał jednak zdradzić, gdzie dokładnie mieszkał i gdzie znajdują się jego zaginieni bliscy. Matka i dziadek nastolatka wciąż są uznawani za zaginionych.

Zaginięcie Alexa Batty'ego. Pod ziemię zapadła się także matka i dziadek. Podejrzewano sektę

Sprawa tajemniczego zaginięcia 11-letniego wówczas czas obywatela Wielkiej Brytanii sięga 2017 roku. Alex Batty wyjechał na tygodniowe wakacje do Marabelli w Hiszpanii w towarzystwie matki i dziadka. Chłopiec miał wrócić do domu 8 października. Tego samego dnia był widziany po raz ostatni w porcie w Maladze. W rozmowie z "The Sun" babcia, a zarazem opiekunka prawna Alexa, stwierdziła, że jego rodzice nie chcieli, by chłopak uczęszczał do szkoły publicznej i poszukiwali "alternatywnego stylu życia". Kobieta podejrzewała, że matka chłopca mogła zabrać go do duchowej wspólnoty w Maroku o charakterze sekty. Podejrzenia te rozważa również policja.