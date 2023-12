Andrzej Duda w piątkowy wieczór 15 grudnia podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Spotkało się to z negatywną reakcją ultrakonserwatywnej organizacji Ordo Iuris i mediów założonych przez Tadeusza Rydzyka. Radio Maryja bez ogródek stwierdziło, że "cywilizacja śmierci odniosła sukces".

W sprawie głos zabrał także abp Stanisław Gądecki, który wcześniej w specjalnym oświadczeniu przekonywał prezydenta o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie decyzja Andrzeja Dudy o podpisaniu finansowania in vitro "wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na kwestie bioetyczne".

- Oświadczenie o in vitro zostało przygotowane właśnie w związku z tym, że ludzie mają trudności w zrozumieniu tego problemu. Dlatego, że nie rozumieją tych kwestii bioetycznych, które są dość skomplikowane - powiedział na antenie TVN24 abp Gądecki.

Zdaniem abp. Gądeckiego, "to niestety nie dotarło do tej świadomości chrześcijańskiej". Duchowny podkreślił, że w tej sprawie każdy wychodzi z założenia, że "lepiej mieć dziecko, niż dziecka nie mieć". - W podobny sposób problem traktuje pan prezydent, myśląc o tym, że lepiej, żeby były dzieci, niż żeby tych dzieci nie było - ocenił.

Jego zdaniem należy jednak pamiętać, że wskazuje to na niezrozumienie całego problemu.

Andrzej Duda podpisał ustawę o in vitro. We wtorek pikieta pod pałacem

We wtorek o 15:00 zwolennicy Centrum Życia i Rodziny organizują pod Pałacem Prezydenckim pikietę, aby wyrazić sprzeciw wobec decyzji Andrzeja Dudy. Swój udział zapowiedział także prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski:

"Herodowy podpis prezydenta pod milionami na eugeniczną selekcję i mrożenie poczętych dzieci jest uderzeniem w kolejne konstytucyjne fundamenty ochrony życia. I zdradą wyborców" - napisał w mediach społecznościowych.