Tragedia u wybrzeży Libii. Zatonęła łódź z migrantami. Co najmniej 61 ofiar

Do tragedii doszło, gdy wysokie fale zalały statek po wyjściu z portu Zuwara na północnym wybrzeży Libii. Ocalali z przekazali, że na pokładzie było prawie 90 osób, w tym kobiety i dzieci. To obywatele Nigerii, Gambii i kilku innych krajów Afryki.

Tragedia u wybrzeży Libii. Zatonęła łódź. Na pokładzie kobiety i dzieci

Jak poinformował rzecznik Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Flavio di Giacomo, w katastrofie łodzi zginęło co najmniej 61 osób, a ponad 20 zostało uratowanych. Trafiły one do ośrodka przetrzymywania migrantów koło Trypolisu.

Libia i Tunezja są głównymi punktami przerzutu migrantów do Europy. Wielu z nich poświęca oszczędności życia, płacąc przemytnikom za przeprawę przez Morze Śródziemne, często w przeładowanych łodziach. Tylko w tym roku do Włoch tą drogą dotarło 153 tys. osób, ponad 2250 osób zginęło w trakcie rejsów z Afryki do Europy.

To dramatyczna liczba, która pokazuje, niestety, że nie robi się wystarczająco dużo by ratować życie na morzu

- stwierdził Di Giacomo.