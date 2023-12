Izraelska armia zabiła zakładników. Nieśli białą flagę, nie mieli koszul

Izraelska armia poinformowała w piątek, że jej żołnierze omyłkowo zastrzelili trzech zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez Hamas, błędnie identyfikując ich jako zagrożenie. "W czasie walk w dzielnicy Shejaiya armia błędnie uznała trzech izraelskich zakładników za zagrożenie. W rezultacie żołnierze otworzyli w ich kierunku ogień, zabijając ich" - przekazała izraelska armia w komunikacie, wyrażając przy tym "głęboki żal z powodu tragicznego incydentu". Ofiary zostały zidentyfikowane jako Yotam Haim, Samer Talalka i Alon Shamriz. Wszyscy zostali uprowadzeni przez Hamas 7 października.

Izraelscy żołnierze zastrzelili zakładników. Są nowe informacje

W sobotę szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał porucznik Herzi Halevi przedstawił szczegółowe informacje na temat dramatycznego zdarzenia. - IDF i ja jako dowódca jesteśmy odpowiedzialni za to, co się stało i zrobimy wszystko, aby zapobiec podobnym sytuacjom podczas kontynuowania walk - powiedział Halevi. - Próbuję postawić siebie na miejscu żołnierza po dniach ciężkich walk, bliskich spotkań, spotkań z terrorystami, którzy ubierali się jak cywile, którzy używają podstępnych metod. On musi być czujny i gotowy na każde zagrożenie - dodał.

Generał przyznał, że zakładnicy "zrobili wszystko", aby izraelscy żołnierze nie wzięli ich za wrogów. - Poruszali się bez koszul, żebyśmy wiedzieli, że nie mają na swoich ciałach bomb, trzymali białe płótno - relacjonował. - Ostrzał zakładników został przeprowadzony w sposób sprzeczny z regulacjami. Strzelanie na tych, którzy wznoszą białą flagę i chcą się poddać, jest zakazane. Ale w tym wypadku ostrzał został przeprowadzony w trakcie walk i pod presją - podkreślił.

Izraelczycy domagają się działań ws. porwanych przez Hamas. Rośnie presja

W związku z tragicznym zdarzeniem w Tel Awiwie setki osób wzięły udział w manifestacji wzywającej izraelskich rząd do uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas. Rodziny porwanych w ostatnich dniach wywierają coraz większą presję na władze. To rekcja na medialne doniesienia o tym, że rządzący wstrzymują zawarcie układu z Hamasem w sprawie porwanych osób. W Gazie jest teraz ponad stu izraelskich zakładników. W sumie Hamas porwał około 240 osób z Izraela, ale ponad sto wyszło już na wolność.