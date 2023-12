Podczas piątkowej (15 grudnia) konferencji szefowa Komisji Europejskiej poinformowała o osiągnięciu "limitu unijnego budżetu". Ursula von der Leyen podkreśliła, ze budżet na lata 2021-2027 został zaprojektowany przed pandemią, wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym i spowodowaną przez niego inflacją, a także kryzysem na Bliskim Wschodzie.

Kłopoty z unijnym budżetem. Szefowa KE: Zabrakło jednomyślności

Ursula von der Leyen podkreśliła, że pomimo mobilizacji w celu poradzenia sobie z kryzysem "doszliśmy jednak do limitu" budżetowego. w czerwcu KE zaproponowała wzmocnienie unijnego budżetu. - Przedstawiliśmy bardzo czytelne priorytety. Oczywiście pierwszym priorytetem jest wsparcie Ukrainy, następnie praca nad migracją, pobudzenie unijnej konkurencyjności, w tym m.in. odpowiedź na amerykańską ustawę o redukcji inflacji - powiedziała.

Szefowa KE podkreśliła, że budżet UE musi zostać dostosowany do rosnących stóp procentowych. - 26 państw członkowskich potwierdziło te priorytety i zgodziło się dostarczyć dodatkowe finansowanie, aby je zrealizować. Dziękuje im za ich wsparcie. To dobry wynik. Porozumienie uwzględnia też obawy państw członkowskich związane z ich narodowymi ograniczeniami budżetowymi - poinformowała. Wskazała również, że "porozumienie uwzględnia przesunięcia i zmianę priorytetów, a także nowe fundusze". - Ta kombinacja wymaga trudnych wyborów. Podjęliśmy te wybory, jednakże nie udało się osiągnąć jednomyślności. Węgry nie były w stanie nas wesprzeć. Dlatego na początku przyszłego roku odbędzie się kolejne spotkanie. Komisja Europejska wykorzysta czas do tego spotkania na zagwarantowanie, że cokolwiek stanie się na tym następnym szczycie UE, będziemy mieli gotowe "rozwiązania operacyjne" - zapowiedziała.

Viktor Orban poproszony o opuszczenie sali obrad. "Może napij się kawy"

To nie pierwsze stanowisko Węgier, które podczas piątkowego szczytu popsuło szyki KE. Według portalu Politico.eu Viktor Orban miał opuścić salę obrad na unijnym szczycie w Brukseli, by umożliwić europejskim przywódcom podjęcie jednomyślnej zgody na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Taki ruch miał zasugerować węgierskiemu premierowi kanclerz Olaf Scholz. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Kulisy szczytu UE. Nieoficjalnie: To on miał poprosić Orbana o opuszczenie sali. "Może napij się kawy".

Węgry nie zgadzają się na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. - Ukraina nie jest przygotowana na to, żebyśmy rozpoczęli z nią negocjacje w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w tych okolicznościach jest całkowicie bezsensowną, irracjonalną i błędną decyzją, i Węgry nie zmienią swojego stanowiska - podkreślał Orban.