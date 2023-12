Bruksela. Węgry zablokowały 50 miliardów euro dla Ukrainy. "Wrócimy do tematu"

Szef Rady Europejskiej podkreślił, że będzie się starał doprowadzić do porozumienia. Nie chciał spekulować na temat planu B dyskutowanego w Brukseli, który pomoże obejść weto Węgier, czyli pakietu z udziałem 26 krajów. "Nie chcę mówić zbytnio o szczegółach, bo chciałbym popracować w najbliższych dniach i tygodniach z przywódcami, by przygotować szczyt, który odbędzie się na początku przyszłego roku. Ale chcę wysłać pozytywny, uspokajający sygnał, że mamy narzędzia, by zagwarantować, że jesteśmy wiarygodni i że Ukraińcy mogą liczyć na nasze wsparcie" - powiedział przewodniczący Rady.

Orban swój krok skomentował krótko w mediach społecznościowych. "Podsumowanie nocnej zmiany: weto w sprawie dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy, zawetowanie przeglądu WRF. Do tematu wrócimy w przyszłym roku w #EUCO [Rada Europejska - red.] po odpowiednim przygotowaniu" - napisał premier Węgier.

Bruksela. Historyczny szczyt. Jest zgoda na rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią

Kolejny szczyt zostanie zorganizowany pod koniec stycznia albo na początku lutego. Szef Rady Europejskiej podkreślał, że mimo braku porozumienia na grudniowym szczycie w sprawie pakietu finansowego, należy go uznać za historyczny. W czwartek wieczorem bowiem unijni przywódcy zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą.

W tej sprawie premier Węgier Viktor Orban również groził wetem, ale wyszedł z sali, kiedy podejmowana była decyzja i w ten sposób uchylił się od udziału w głosowaniu, umożliwiając przywódcom 26 krajów zapalenie zielonego światła dla negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Zapadła też zgoda na otwarcie rokowań z Mołdawią i na przyznanie Gruzji statusu kandydata.