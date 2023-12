Negocjacje akcesyjne Ukrainy. Przywódcy UE podjęli decyzję. Orban opuścił salę obrad

Szef Rady Europejskiej dodał, że status kandydata do Unii Europejskiej przyznano Gruzji. "To jasny sygnał nadziei dla narodów tych państw i dla naszego kontynentu" - napisał Charles Michel.

Przewodniczący Rady poinformował również, że do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną dojdzie po osiągnięciu przez ten kraj niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa. W tym przypadku Rada poprosiła Komisję Europejską o raport do marca, by móc podjąć decyzję o otwarciu negocjacji.

Strategiczna decyzja i dzień, który zapisze się w historii Unii - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała zgodę Unii na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. "Jesteśmy dumni, że spełniliśmy obietnice" - napisała.

Premier Węgier Viktor Orban opuścił salę obrad na unijnym szczycie w Brukseli, by umożliwić europejskim przywódcom podjęcie jednomyślnej zgody na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Szef węgierskiego rządu sprzeciwiał się tej decyzji, ale jej nie zablokował.

"Historię tworzą ci, którzy nie ustają w walce o wolność"

O rozpoczęcie rozmów akcesyjnych apelował na szczycie Unii Europejskiej Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przemawiał do zebranych na szczycie w Brukseli przywódców unijnych państw za pomocą łączenia wideo. Zełenski powiedział, że przez cały bieżący rok Rosja nie uzyskała znaczących sukcesów ani na froncie, ani w polityce międzynarodowej. Dodał, że - jeśli na szczycie Unii Europejskiej nie będą uchwalone ważne dla Ukrainy decyzje - to ten trend się odwróci i będzie to dla Putina prezent, który wywoła uśmiech zadowolenia na jego twarzy.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj wykonał wszystkie zobowiązania pozwalające na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Mówił, że chodzi o jasne rekomendacje otrzymane w zeszłym roku. - Wszyscy wiecie, że dotrzymaliśmy zobowiązań - stwierdził ukraiński prezydent w przemówieniu.

Zaraz po ogłoszeniu decyzji prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował w mediach społecznościowych wszystkim, którzy mieli swój udział w dotychczasowych rozmowach z UE i pogratulował wszystkim Ukraińcom, a także Mołdawii, z prezydentką Maią Sandu na czele. "Historię tworzą ci, którzy nie ustają w walce o wolność" - napisał prezydent.

W osobnym wpisie Zełenski napisał: "To zwycięstwo Ukrainy. Zwycięstwo całej Europy. Zwycięstwo, które motywuje, inspiruje i wzmacnia".

Maia Sandu: Mołdawianie są Europejczykami

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu w liście umieszczonym na swoim profilu społecznościowym oceniła, że jeszcze dwa lata temu nikt nie przypuszczał, że Mołdawia tak szybko rozpocznie negocjacje mające na celu dołączenie państwa do Unii Europejskiej. Dodała, że to całe społeczeństwo, które wybrało demokrację i dobrobyt oraz cierpliwie pracowało, jest autorem tego sukcesu. Napisała również, że Mołdawianie są Europejczykami i uznała to dziś cała Unia Europejska - jednogłośnie zgadzając się na rozpoczęcie negocjacji.

Premier Mołdawii Dorin Recean w oświadczeniu także zwrócił się do obywateli. Napisał, że ta historyczna decyzja jest wynikiem wysiłku ich wszystkich. Stwierdził również, że władze kraju wiedzą, co zrobić i jak zreformować kraj, by jak najszybciej stał się częścią europejskiej rodziny. Zakończył list słowami: "Mołdawia jest europejska. Nasza przyszłość jest w Unii Europejskiej".

Szantaż Viktora Orbana

Węgry jako jedyne państwo Wspólnoty sprzeciwiają się negocjacjom akcesyjnym. Premier tego kraju Viktor Orban argumentował, że Kijów nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań pozwalających na rozpoczęcie rozmów o członkostwie.

Uważa się, że Orban swoim sprzeciwem szantażował UE, by doprowadzić do odblokowania środków z KPO. Premier Węgier miał otrzymać obietnicę ich przyznania.