Radio Swoboda jako pierwsze opublikowało nagranie z ukraińskiego frontu. Później szybko obiegło ono internet. Według autora pokazuje ono, że rosyjscy żołnierze używają ukraińskich jeńców jako żywe tarcze. Dziennikarze podkreślili, że to nie jest pierwszy raz, kiedy siły wroga dopuszczają się takich zbrodni wojennych.

Rosjanie wykorzystują ukraińskich jeńców jako żywe tarcze

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać rosyjskich żołnierzy, którzy z karabinami w rękach zmierzają w stronę ukraińskich pozycji. Jednocześnie prowadzą przed sobą nieuzbrojonych jeńców, trzymając ich na muszce i kryjąc się za nimi. Widać ich podniesione w górę ręce.

Film został przekazany redakcji przez ukraińskie wojsko. Nagrano go dronem w regionie Zaporoża. Dziennikarze Radia Swoboda przeanalizowali to 19-minutowe wideo i rozpoznali na nim lądowisko znajdujące się niedaleko wsi Robotyny. Serwis podaje, powołując się na opinię wojskowych, że ten ruch ma na celu tzw. rozpoznanie bojowe, czyli wykrycie, gdzie znajdują się pozycje ukraińskich żołnierzy. Aby uchronić się przed ogniem, wykorzystują jeńców. Prawdopodobnie żaden z więźniów pokazanych na nagraniu nie przeżył.

Nagranie trafiło do ukraińskiej prokuratury

Jak podaje serwis pravda.com prokuratura w obwodzie zaporoskim wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia przez Rosję prawa wojennego. Rzecznik Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Lubinets odniósł się do nagrania. - Jeśli to prawda, będzie to oficjalny dowód na naruszenie przez Rosję konwencji genewskiej. (...) Surowo zabrania się wykorzystywania jeńców wojennych do udziału w działaniach wojennych. Oznacza to, że po uzyskaniu oficjalnego statusu jeniec musi przebywać w specjalnie utworzonym obozie dla jeńców, z dala od działań wojennych, i czekać na procedurę wymiany - przekazał Radiu Swoboda.

Natomiast, jak twierdzą dziennikarze, to nie jest pierwszy taki przypadek. Co więcej, uważają, że Rosjanie regularnie wykorzystują jeńców do zdobycia przewagi na froncie. Radio Swoboda posiada w swoich zbiorach liczne nagrania dokumentujące takie zdarzenia. Wiosną i jesienią internet obiegły filmy z obwodów ługańskiego i charkowskiego, gdzie rosyjscy żołnierze mieli wykorzystać jako żywe tarcze jeńców oraz cywili, a następnie ich zabić.