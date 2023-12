Propozycję poparło 141 posłów, przeciw było 50 polityków. Oprócz przedstawicieli Fidesz-KDNP, za przyjęciem nowej ustawy głosowała także partia Ruch Naszej Ojczyzny. Według węgierskich mediów przepisy zawarte w dokumencie pozostawiają duże pole do interpretacji. Jedno z nich wskazuje na to, że Biuro Ochrony Suwerenności może prowadzić dochodzenie w sprawie każdego, kto angażuje się w "próby wpływania na demokratyczną debatę i działalność dezinformacyjną mającą na celu wywarcie wpływu na procesy decyzyjne państwa".

Węgierski parlament przyjął nowy pakiet ustaw. Media protestują przeciwko Biuru Ochrony Suwerenności

Dyrektor Biura Ochrony Suwerenności, któremu zostanie przyznany immunitet, będzie powoływany przez prezydenta na sześcioletnią kadencję na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Orban przedstawi propozycję pierwszego dyrektora do 1 stycznia 2024 roku. Jego powołanie nastąpi najpóźniej 1 lutego. Nie jest jasne, jakie sankcje zostaną nałożone na podmioty, które naruszą "suwerenność Węgier". Już teraz jednak przeciwko nowej ustawie zaprotestowało kilkanaście niezależnych redakcji węgierskich.

Węgry. Media z apelem do prezydentki: Działanie nowego urzędu odbywa się poza prawem

Stowarzyszenie Węgierskich Wydawców Gazet (MLE) uważa, że nowe prawo pozostawia media bezbronne ze względu na brak jasno określonych zasad. "Pozbawia obywateli prawa do dostępu do demokratycznej i pluralistycznej informacji" - twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia. MLE wystosowało do węgierskiej prezydentki Katalin Novak pismo z apelem o niepodpisywanie przyjętego przez parlament pakietu ustaw o ochronie suwerenności oraz odesłanie ustawy do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Narodowe i wszczęcie przez sąd konstytucyjny badania zgodności przepisów z ustawą zasadniczą.

Według informacji przekazanych przez jeden z największych węgierskich portali informacyjnych telex.hu, nowe biuro może przeglądać i kopiować nośniki danych, telefony i komputery, wskutek czego może dojść do znacznego osłabienia lub całkowitego wyeliminowania ochrony źródeł dziennikarskich. "Szczególnie niepokojące jest to, że działanie nowego urzędu odbywa się poza prawem, ponieważ biuro nie jest zobowiązane do uzasadnienia swoich działań i nie ma żadnego prawnego środka odwoławczego od jego działań, ani raportów i ocen, które publikuje" - podkreśliło w swoim piśmie MLE.