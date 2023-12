Putin na corocznej konferencji odpowiadał na pytania. Przypadkowo potwierdził ogromne straty armii

Władimir Putin po raz 20. w swojej karierze brał udział w "dialogu z narodem", podczas którego odpowiadał na wybrane pytania dziennikarzy i obywateli. Dziennikarz rządowej stacji Rossija-1 i kremlowski korespondent Paweł Zarubin nawiązał do wojny w Ukrainie. Odczytał prezydentowi Władimirowi Putinowi pytania, które dotyczyły m.in. tego, "czy cele i zadania operacji są takie same jak na początku" i "kiedy nastanie pokój". - Nastanie pokój, gdy osiągniemy nasze cele. One się nie zmieniają - stwierdził Putin i powiedział o "denazyfikacji Ukrainy, o demilitaryzacji, o jej neutralnym statusie".

Pytany o to, czy będzie druga fala mobilizacji, rosyjski prezydent przyznał, że "to delikatna kwestia". - Mieliśmy częściową mobilizację, a potem zwołaliśmy 300 tys. osób. (...) Teraz, moim zdaniem, 244 tys. znajduje się bezpośrednio w strefie działań bojowych, w strefie Północnego Okręgu Wojskowego. (...) 41 tys. zostało zwolnionych ze względu na przekroczenie wieku, względy zdrowotne i tak dalej - wyliczał Władimir Putin.

- Następnie rozpoczęliśmy dość szeroką akcję, mającą na celu pozyskanie ludzi dobrowolnie do zawierania kontraktów z Siłami Zbrojnymi. A planowaliśmy zebrać do końca roku nieco ponad 400 tys. Według stanu na wczorajszy wieczór doniesiono mi: zwerbowano 486 tys., a napływ naszych ludzi, gotowych z bronią w ręku bronić interesów Ojczyzny, nie maleje. Piętnaście tysięcy dziennie w całym kraju - przekonywał polityk. - No cóż, po co nam mobilizacja? Dlatego dzisiaj nie ma takiej potrzeby - zaznaczył.

Putin przypadkowo ujawnił straty wojska

Jakiś czas później, odpowiadając na inne pytanie, stwierdził, że obecnie na froncie przebywa 617 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Tym samym przypadkowo potwierdził ogromne straty poniesione przez jego armię.

Opozycjonista Leonid Wołkow przypomniał komunikaty reżimu, z których wynikało, że Moskwa w pierwszej fazie zaatakowała Ukrainę armią liczącą 190 tysięcy żołnierzy. W ubiegłym roku zmobilizowano 300 tysięcy Rosjan, a w tym roku łącznie wcielono do armii 486 tysięcy osób. "190 tysięcy plus 300 tysięcy plus 486 tysięcy daje 976 tysięcy" - stwierdził Leonid Wołkow. "Jeśli od 976 tysięcy wysłanych na front odjąć 617 tysięcy tych, którzy są obecnie na wojnie, to co się stało z 359 tysiącami?" - napisał rosyjski opozycjonista.

W jego ocenie takie wyliczenia potwierdzają dane, które wcześniej publikowały wywiady amerykański i ukraiński podając, że na froncie Rosja straciła około 315 tysięcy żołnierzy. Moskiewski reżim od początku inwazji na Ukrainę ukrywa informacje o swoich stratach i fałszuje rzeczywisty obraz wydarzeń na froncie, w tym cenzuruje informacje o rosyjskich zbrodniach.

Władimir Putin o Unii Europejskiej: To oni zepsuli nasze stosunki

Putin był też pytany o "normalizację stosunków z Unią Europejską". - Jeśli chodzi o normalizację stosunków, to zależy nie tylko od nas, my tych stosunków nie zepsuliśmy. To oni zepsuli stosunki z nami i cały czas próbowali nas zepchnąć gdzieś na dalszy plan, zaniedbując nasze interesy - stwierdził rosyjski prezydent.

- Wiele europejskich osobistości na zewnątrz zachowuje się jak generał de Gaulle, który z bronią w ręku walczył o interesy Francji i zebrał wszystko, co mieli Francuzi, aby stawić opór okupantom. Ale w praktyce zachowują się jak marszałek Pétain, który, choć był bohaterem I wojny światowej, podczas II wojny światowej stał się kolaborantem i podporządkował się woli okupantów - przekonywał.

Jak dodał, "prawie wszyscy tak się zachowują, z wyjątkiem kilku osób". - Robert Fico pojawił się teraz, po wyborach [na Słowacji], Viktor Orban na Węgrzech. Mówiłem już wielokrotnie: to nie są politycy prorosyjscy, oni są pronarodowi, chronią swoje interesy. Ale takich ludzi już nie ma, po prostu ich nie ma. Nie wiem, z czym to się wiąże. Wiąże się to z dużą zależnością od "wielkiego brata" – od Stanów. Ale jesteśmy gotowi budować z nimi relacje - zaznaczył.