W czwartek (14 grudnia) Sąd Najwyższy Południowej Walii uznał dowody, które zaważyły na decyzji o skazaniu "najgorszej matki w Australii" za "niewiarygodne". Tym samym wyrok wydany na kobietę oskarżoną o zabójstwo dzieci został unieważniony.

"Najgorsza matka w Australii" uniewinniona. Na sprawiedliwość czekała przez 20 lat w więzieniu

56-latka nie kryła radości z decyzji wymiaru sprawiedliwości. - System wolał zwalić winę na mnie, niż zaakceptować fakt, że czasami dzieci mogą umrzeć nagle, niespodziewanie i w rozdzierający serce sposób - powiedziała. Decyzją sądu stanowego w czerwcu bieżącego roku Kathleen Folbigg została uniewinniona i uwolniona po aż 20 latach spędzonych w więzieniu. Jak podaje BBC News, prawnik niesłusznie skazanej kobiety będzie ubiegać się o odszkodowanie. Nie podano jednak, jakiej kwoty oczekuje.

Sprawa Kathleen Folbigg sięga końcówki ubiegłego wieku. W okresie od 1989 do 1999 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zmarła czwórka jej dzieci. Najmłodsze z nich miało 19 dni, a najstarsze 18 miesięcy. Prokuratorzy zarzucili kobiecie zabójstwo poprzez ich uduszenie. Podczas procesu kluczową rolę odegrał pamiętnik, na podstawie którego określono ją jako "niezrównoważoną matkę". Prowadzonych przez nią zapisków nie zweryfikował jednak żaden specjalista.

Australia. Dzieci Kathleen Folbigg umierały jedno po drugim. Winna okazała się genetyka

Wyrok 40 lat więzienia dla kobiety zapadł w 2003 roku. Przez lata skazanej udało się wywalczyć jedynie obniżenie wymiaru kary do 30 lat pozbawienia wolności. Na przestrzeni lat za sprawą rozwoju medycyny i nauki pojawiły się przesłanki, jakoby dzieci mogły umrzeć z przyczyn naturalnych. Jak poinformował amerykański tygodnik "Time", o wznowienie dochodzenia w tej sprawie wnioskowali m.in. prezes Australijskiej Akademii Nauk John Shine, australijski immunolog i laureat Nagrody Nobla Peter Doherty oraz laureatka Nagrody Nobla Elizabeth Blackburn. Folbigg przyznała, że przez ostatnie 20 lat "cierpiała z powodu nadużyć we wszystkich możliwych formach". - Mam nadzieję, że nikt inny nigdy nie będzie musiał przechodzić przez to, co ja - zaznaczyła.