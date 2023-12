"W sprawie M. L. przeciwko Polsce Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego" - czytamy w komunikacie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. "Sprawa dotyczyła ograniczeń prawa do aborcji. Skarżąca zarzuciła, że w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zakazano jej dostępu do legalnej aborcji w przypadku wad płodu. Zaszła w ciążę i u płodu zdiagnozowano trisomię 21 [zespół Downa - red.]" - dodano.

"Planowana aborcja szpitalna została odwołana po wejściu w życie zmian legislacyjnych wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ nie mogła dokonać aborcji w Polsce, musiała ostatecznie udać się na zabieg do prywatnej kliniki za granicą" - czytamy.

"Trybunał [Praw Człowieka - red.] stwierdził, że przedmiotowe zmiany legislacyjne, które zmusiły ją do wyjazdu za granicę w celu dokonania aborcji po znacznych kosztach i z dala od sieci wsparcia rodzinnego, musiały mieć na nią znaczący wpływ psychologiczny. Taka ingerencja w jej prawa, a w szczególności w procedurę medyczną, do której się zakwalifikowała i która była już wszczęta, stworzyła sytuację, która pozbawiła ją odpowiednich zabezpieczeń przed arbitralnością" - podsumowano.

Aborcja w Polsce. Jest wyrok trybunału w Strasburgu

W uzasadnieniu orzeczenia przypomniano, że początkowo polskie przepisy pozwalały na legalną aborcję w przypadku, gdy ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu matki, gdy istniało wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości u płodu lub gdy istniały podstawy, aby sądzić, że ciąża powstała w wyniku gwałtu lub kazirodztwa. Orzeczenie TK z 2020 r. uniemożliwił przerwanie ciąży ze względu na wady płodu, wyrok wszedł w życie 27 stycznia 2021 r.

Polsce wyznaczono datę aborcji dzień później, 28 stycznia, w szpitalu w Warszawie. "Jej lekarz poinformowała ją, że w związku ze zmianami w prawie krajowym nie może dokonać aborcji ani w szpitalu w Warszawie, ani w żadnej innej placówce medycznej w Polsce. Umówienie się na zabieg zostało odwołane. M.L. ostatecznie udała się do Holandii, gdzie w dniu 29 stycznia 2021 r. ciąża została przerwana w prywatnej klinice" - czytamy. Decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarb państwa musi zapłacić Polce łącznie 16 tys. euro.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest orzeczenie ws. aborcji

ETPC zwrócił jednocześnie uwagę, że "w składzie Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie mające wpływ na prawa skarżącej, znaleźli się sędziowie powołani w postępowaniu obarczonym poważnymi nieprawidłowościami".

Trybunał jednomyślnie odrzucił również sprawę dotyczącą 927 kobiet, które twierdziły, że "były potencjalnymi ofiarami naruszenia ich praw, ponieważ nowelizacja prawa zmuszała je do donoszenia ciąży nawet w przypadku nieprawidłowości płodu". "Skarżące nie przedstawiły żadnych dowodów potwierdzających, że były narażone na rzeczywiste ryzyko bezpośredniego wpływu zmian legislacyjnych. Nie mogły zatem w sposób oczywisty twierdzić, że są "ofiarami" w rozumieniu Konwencji Europejskiej" - czytamy.