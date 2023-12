Koreańskie strachy na lachy. Dwie umowy są kontrowersyjne, ale ważniejsze będzie zbadanie pośpiechu MON

Hołownia zapowiedział przeglądanie kontraktów zawartych przez tymczasowy rząd PiS w weekendowej rozmowie z radiem ZET. Wtórował mu w tej samej rozmowie Władysław Kosiniak-Kamysz, teraz już nowy szef MON. - Na przykład w MON przejrzane zostaną umowy z przemysłem Korei Południowej, a tam, gdzie będzie to możliwe zamówienia na sprzęt uzbrojenie składane będą w polskim przemyśle zbrojeniowym - mówił drugi z liderów Trzeciej Drogi.

Ich słowa wywołały natychmiastową reakcję dotychczasowego szefa MON Mariusza Błaszczaka, który zapowiedź przeglądu kontraktów uznał za równoznaczną z zamiarem ich anulowania. Dwa dni później południowokoreańskim portalu The Korean Herlad pojawił się artykuł, według którego zmiana rządu w Polsce budzi pewien "niepokój" w Seulu. Wszyscy wypowiadający się w tekście przedstawiciele wojska i władz stwierdzali jednak, że ich zdaniem ryzyko zrywania przez Polaków zawartych kontraktów jest niskie.

- Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową w Europie, konkretniej wojnę w Ukrainie, nie wydaje mi się, żeby Polska chciała wycofywać się z kontaktów. Pomimo zmiany rządu - stwierdził między innymi Choi Kyung-Ho, rzecznik DAPA, agencji odpowiedzialnej między innymi za koordynację eksportu uzbrojenia.

Dwa potencjalne cele

Trudno się z jego opinią nie zgodzić. Zwłaszcza jeśli na spokojnie prześledzi się wcześniejsze wypowiedzi nowego ministra obrony na ten temat. Choćby 29 listopada w RMF FM mówił wprost, że w dziedzinie obronności potrzeba "kontynuacji". - W dwóch obszarach trzeba kontrakty podtrzymać. To jest sprawa energetyki i sprawa modernizacji armii. Oczywiście weryfikacja, sprawdzenie postępowania, czy wszystko było zgodne ze standardami, co można jeszcze uzyskać, czy można coś renegocjować, czy Polska może więcej uzyskać, to wszystko tak. Jednak co do zasady w tych dwóch obszarach potrzebna jest kontynuacja - mówił. Podobnie deklarował po wyborach w rozmowie z Gazeta.pl Tomasz Siemoniak, minister obrony w rządzie PO w latach 2011-2015. - Niezmiennie podtrzymujemy nasze kampanijne deklaracje. Nie będzie zrywania zawartych umów. Jesteśmy za modernizacją wojska i wzrostem wydatków na ten cel - mówił. Tak samo jak teraz Kosiniak-Kamysz, sugerował jednak konieczność przeprowadzenia audytu w MON, wobec braku transparentności ministerstwa pod rządami Błaszczaka.

Jeśli jednak założyć złą wolę cytowanych polityków nowej opcji rządzącej i ukryty za uspokajającymi słowami w mediach zamiar faktycznego anulowania kontraktów zbrojeniowych zawieranych przez PiS, to w praktyce nie ma ich wiele do anulowania. Tak naprawdę może chodzić o jeden, czyli ten zawarty 1 grudnia, przewidujący zakup 152 południowokoreańskich armatohaubic K9. Maszyny mają być dostarczane w latach 2025-27 za kwotę 2,6 miliarda dolarów (około 10,5 miliarda złotych po aktualnym kursie). Kontrakt wywołał dużo kontrowersji z dwóch głównych powodów: zamawiania koreańskich K9, choć w Polsce produkowane są bardzo podobne, a nawet nieco lepsze Kraby, oraz zawierania tak dużej i kontrowersyjnej umowy przez rząd w praktyce tymczasowy, któremu został tydzień urzędowania. Przyczyny kontrowersji opisywaliśmy szczegółowo w poniższym artykule:

Szczegóły kontraktu nie są znane, jednak można być pewnym, że zawarto w nim jakieś klauzule na wypadek jego jednostronnego zerwania. Sytuacja z 2015 roku, kiedy rząd PiS zerwał negocjacje w sprawie zakupu śmigłowców Caracal na ostatniej prostej, zostawiła ślad w pamięci instytucjonalnej światowych koncernów zbrojeniowych. Jednak gdyby to nie odstraszyło nowego ministra, to można sobie wyobrazić scenariusz, w którym teatralnie zrywa niedawno zawartą umowę, pomimo kosztów wizerunkowych i finansowych. W zamian za to mógłby szybko zawrzeć kontrakt na zwiększone dostawy produkowanych w Polsce armatohaubic Krab. Tych, na których zakup podpisano w minionym tygodniu umowę ramową. Czyli MON i wojsko wyraziło wolę, po wcześniejszej aferze wokół umowy na K9, zakupu dodatkowych analogicznych pojazdów z Huty Stalowa Wola. Z punktu widzenia krajowej polityki taki manewr może i byłby korzystny, bo można by szermować narracją kupowania polskiego zamiast koreańskiego.

Druga umowa z Koreą Południową wywołująca kontrowersje to zakup samolotów szkolno-bojowych FA-50. Kiedy ją podpisywano nieco ponad rok temu, nie brakowało głosów specjalistów i byłych wojskowych, że są to maszyny o ograniczonych możliwościach bojowych, a dopiero co kupiliśmy porównywalne włoskie M-346 do celów szkoleniowych. MON i wojsko broniły jednak decyzji, jako cennego uzupełnienia potencjału Sił Powietrznych o lżejsze maszyny do mniej wymagających misji. Aktualnie trwają dostawy 12 FA-50 w podstawowej konfiguracji szkoleniowej, o symbolicznych możliwościach bojowych, za 705 mln dolarów. Druga część kontraktu przewiduje dostawę 36 kolejnych maszyn w latach 2025-28, w już zmodyfikowanym wariancie PL i doprowadzenie do niego pierwszych 12 maszyn. Cena to 2,3 mld dolarów. Można sobie wyobrazić zrywanie tej umowy i deklarowanie w zamian za to zakupu np. mniejszej liczby F-16V. Jednak oznaczałoby to nie tylko kary i aferę polityczną, ale też zostanie z 12 już dostarczonymi szkoleniowym FA-50, obok 16 porównywalnych M-346. Mało optymalne rozwiązanie z punktu widzenia logistyki i długofalowych kosztów utrzymania. Zwłaszcza wobec konieczności utrzymania współpracy z rozdrażnionym dostawcą części zamiennych i serwisu.

Zrywanie którejś z tych umów wymagałby jednak sprzeniewierzenia się własnym słowom i wejścia w buty PiS z 2015 roku, co się wówczas intensywnie krytykowało. Dodatkowo oznaczałoby ryzyko poważnych napięć w relacjach z Koreą Południową. Tymczasem czy chcemy, czy nie, to państwo jest już poważnym partnerem w naszych intensywnych zbrojeniach i pożycza nam na ten cel pieniądze.

Więcej umów z kategorii konieczne

Pozostałe umowy z Koreą Południową nie wydają się być zagrożone, ponieważ są nam bez wątpienia potrzebne, lub są w fazie realizacji. Po pierwsze chodzi o kontrakty z 2022 roku na zakup 180 czołgów K2 z dostawą w latach 2022-25 i 212 armatohaubic K9 w latach 2022-26. Te umowy są określane jako przede wszystkim alarmowe załatanie dziur w wyposażeniu spowodowanych przekazaniem Ukrainie kilkuset czołgów i haubic oraz armatohaubic prosto z garaży polskich jednostek wojskowych. Żadne inne państwo nie oferowało tak szybkich dostaw. Koreańczycy dostarczane w pierwszym okresie pojazdy zabierali z magazynów własnego wojska, albo z produkcji dla niego przewidzianej.

Do tego jest umowa na wyrzutnie rakiet Homar-K, czyli koreańskiego systemu rakiet kierowanych i niekierowanych K239 Chunmoo posadowionego na ciężarówce Jelcz i połączonego z polskim systemem dowodzenia artylerią Topaz. Docelowo mamy mieć 218 takich zestawów do 2027 roku. Do końca tego roku założono dostawę pierwszych 18. Umowa zawarta w 2022 roku opiewa na 3,5 miliarda dolarów i poza wyrzutniami obejmuje między innymi zapas rakiet. Wielokrotnie deklarowano też zamiar transferu technologii i uruchomienia produkcji amunicji dla systemów Homar-K w Polsce. Na razie nie ma jednak konkretnej umowy to przewidującej. Jedynie ramową i porozumienia przemysłowe.

Jest jeszcze otwarta kwestia dalszych zakupów czołgów K2. Choć na razie nabyliśmy ich 180, to podpisana w 2022 roku umowa ramowa zakłada zakupienie łącznie tysiąca i produkcję tych maszyn w Polsce. Trwają negocjacje w tej sprawie pomiędzy MON, polskim przemysłem i ich koreańskimi odpowiednikami. Wiążącej umowy jednak nie zawarto. Nabycie kolejnych K2, a zwłaszcza stworzenie w Polsce centrum przemysłowego zdolnego je montować i gruntownie serwisować, trudno uznać za coś kontrowersyjnego. Nie ma polskiej alternatywy. Dyskutować można głównie o tym, czy rzeczywiście potrzeba aż tysiąca tych czołgów. Choć to będzie głównie zależeć od tego, jak nowy szef MON będzie podchodził do pomysłów na utworzenie 5 i 6 dywizji Wojsk Lądowych. Jeśli ze względów kadrowych i finansowych ten projekt zostanie zamrożony, to adekwatnie zakupy uzbrojenia będą mogły zostać przycięte.

Do tego dochodzą mniejsze kontrakty lub plany. Po pierwsze umowa na zakup opancerzonych pojazdów terenowych KLTV podpisana w tym roku. Zakłada wyprodukowanie 400 takich maszyn na licencji w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich, począwszy od 2024 roku. Cena to 1,2 mld złotych. Do tego zawarto umowę ramową na łącznie do 3 tysięcy takich pojazdów, które niezaprzeczalnie są polskiemu wojsku potrzebne i też brak polskiej alternatywy. Dodatkowo zawarto umowę ramową na opracowanie wspólnie przez zakłady Rosomak i przemysł koreański projektu nowego kołowego transportera opancerzonego (NKTO Serwal), które miałyby być dostarczone w ilości kilkuset sztuk po 2028 roku. Konkretów na razie brak.

Nie zrywać, ale wyjaśniać

Biorąc pod uwagę skalę współpracy zbrojeniowej z Koreą Południową i zaangażowane w nią już czas oraz środki, to trudno sobie wyobrazić, aby odpowiedzialny polityk chciał całkowicie ją zrywać. Tudzież narażać na poważny szwank zrywaniem już zawartych umów, które w znacznej mierze trudno uznać za kontrowersyjne. Tym bardziej że minister Kosiniak-Kamysz w swojej dotychczasowej karierze politycznej raczej nie dał się poznać jako porywczy rewolucjonista. Podpisana w ostatniej sekundzie druga umowa na armatohaubice K9 jest więc czymś w rodzaju kukułczego jaja podrzuconego nowemu ministrowi przez swojego poprzednika, Mariusza Błaszczaka, oraz wojsko.

Najistotniejsze w tej sytuacji wydaje się nie być kwestia zrywać, czy nie zrywać, ale dlaczego oficerom i poprzednim politykom w MON tak bardzo zależało, aby koniecznie zakupić koreańską alternatywę dla Krabów za poprzedniego rządu, zamiast poczekać kilka tygodni na nowy. I dlatego właśnie tak bardzo istotny może być zapowiadany przez polityków nowego rządu audyt w ministerstwie obrony. Gdyby został przeprowadzony w sposób wiarygodny, a wnioski nie objęte klauzulami opublikowane, byłby to wielki krok w kierunku przywrócenia transparentności w działaniach MON, którą za rządów PiS z determinacją rozmontowano.

Znacznie poważniejszą kwestią stojącą przed nowym ministrem obrony, niż kwestia koreańskich umów, jest zadeklarowana przez PiS rozbudowa wojska do 300 tysięcy ludzi. Co oznacza między innymi zapoczątkowane formalnie budowanie 5 i 6 dywizji Wojsk Lądowych. Politycy nowej formacji rządzącej wypowiadali się o tym raczej negatywnie, jako mało realnej wizji ze względów demograficznych i finansowych. Zatrzymywanie tego procesu będzie jednak rodziło koszty polityczne, ponieważ PiS na pewno będzie wykorzystywał do ataków. Wyraźnie widać to po środowej ceremonii przekazania władzy w MON. Odchodzący Błaszczak wręczył swojemu następcy dużą mapę z zaznaczonymi "nowo utworzonymi" jednostkami wojskowymi na wschodzie Polski. Faktycznie nie reprezentują one na razie, ani jeszcze przez kilka ładnych lat, istotnej wartości bojowej, bo to głównie sztaby i baraki. Jednak są i powiewa nad nimi flaga. Likwidacja i skupienie się na osiągnięciu pełni możliwości przez 4 aktualne dywizje będzie więc kosztowne politycznie.