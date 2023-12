Rosja grozi "środkami zaradczymi" ws. myśliwców F-16. Wymieniono Polskę

Szef rosyjskiej delegacji Konstantin Gawriłow pojawił się w Wiedniu na rozmowach w sprawie bezpieczeństwa wojskowego i kontroli zbrojeń. Podczas spotkania odwołał się między innymi do Polski.

F-16 dla Ukrainy. Rosyjski dyplomata ostrzega państwa NATO

Gawriłow zaznaczył, że Rosja przygląda się wsparciu dla Ukrainy przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dyplomata przekazał, że próba wykorzystania baz wojskowych NATO do misji myśliwców F-16 w Ukrainie będzie uznana za "uczestnictwo w ataki" na jego kraj - podało TASS.

- Już słyszymy komentarze, że w obliczu znacznego zniszczenia ukraińskiej infrastruktury lądowisk, F-16 przekazane Ukrainie mogą wykonywać swoje misje z baz lotniczych w Polsce, Rumunii i na Słowacji - mówił Rosjanin. Według dyplomaty, Moskwa uzna to za udział tych krajów w konflikcie i zmusi Rosję do podjęcia "środków zaradczych".

Dodał także, że USA i jej sojusznicy "zachowują się agresywnie". - W narodowych i koalicyjnych postawach doktrynalnych państw NATO utrwalone są roszczenia do globalnej i regionalnej dominacji, która ma zostać osiągnięta przy użyciu siły militarnej - stwierdził Gawriłow.

Nowe sankcje USA wobec Rosji. Objęły ponad sto podmiotów

We wtorek amerykański Departament Stanu objął sankcjami ponad 100 podmiotów i osób fizycznych uczestniczących w obchodzeniu sankcji nałożonych na rosyjski przemysł zbrojeniowy i produkcję oraz eksport surowców energetycznych. Na liście znalazły się między innymi podmioty zaangażowane w transport sprzętu wojskowego i amunicji z Korei Północnej do Rosji.

Jednocześnie Departament Skarbu nałożył sankcje na ponad 150 osób i podmiotów, w tym wiele sieci wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia sankcji, dostawców z krajów trzecich do rosyjskiej bazy wojskowo-przemysłowej oraz rosyjskie instytucje finansowe.

"Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy są zjednoczeni w dalszym wspieraniu Ukrainy w obliczu niesprowokowanej, nieuzasadnionej i nielegalnej wojny Rosji" - napisano w komunikacie Departamentu Stanu.

Komisja Europejska: Zamrożone rosyjskie aktywa w UE na odbudowę Ukrainy

Oprócz tego Komisja Europejska zaproponowała wykorzystanie zamrożonych w Unii aktywów Rosji do odbudowy Ukrainy. Chodzi o zyski generowane z zablokowanych aktywów. Komisja przedstawiła konkretny plan. Pula unieruchomionych aktywów Banku Centralnego Rosji w świecie to około 300 miliardów euro, z czego prawie 200 miliardów w samej Unii, większość w Belgii, na rachunkach Euroclear, jednej z największych izb rozliczeniowych.

Komisja Europejska szacuje, że nadzwyczajne dochody pochodzące z unieruchomionych aktywów Rosji to około trzech miliardów euro rocznie, czyli 15 miliardów euro w najbliższych czterech latach, do końca obecnego unijnego budżetu. Bruksela przesłała swoje propozycje europejskim stolicom, które muszą ją zaakceptować, by decyzja w tej sprawie zaczęła obowiązywać.

Te propozycje miały być przygotowane przed wakacjami. Doszło jednak do opóźnień, bo kilka dużych, unijnych krajów zaczęło zgłaszać wątpliwość. Te państwa argumentowały, że może to negatywnie wpłynąć na wiarygodność wspólnej waluty, zastrzeżenia miał także Europejski Bank Centralny. Jednak teraz, kiedy pojawiły się problemy z uzgodnieniem nowego pakietu finansowego dla Ukrainy, prace przyspieszyły. Nadzwyczajne zyski z unieruchomionych aktywów Rosji mają być przelewane na osobne rachunki, a następnie przez unijny budżet przekazywane Ukrainie.