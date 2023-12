Od ośmiu dni nie wiadomo co dzieje się z Aleksiejem Nawalnym, rosyjskim opozycjonistą. "Nie wiemy, gdzie on jest, ale na pewno jest sam na sam z ludźmi, którzy kiedyś próbowali go zabić. Musimy go znaleźć jak najszybciej" - przekazała jego pełnomocniczka Kira Jarmysz.

3 Fot. Alexander Zemlianichenko / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl