Błoto, śnieg i mróz. Front jest zamrożony jak nigdy, a to dopiero początek

Rozpoczynająca się na dobre druga zima konfliktu nie zapowiada zmian. Obie strony nie mają sił na doprowadzenie do nich. Co więcej, w rejonie walk króluje wilgoć, mgła, deszcz, błoto, zimno i śnieg. Nie oznaczają one zatrzymania walk, ale ich pewne spowolnienie owszem. Choć trudno mówić, aby były one dynamiczne. Aktualnie to wojna pozycyjna, bez szeroko zakrojonych manewrów sił zmechanizowanych, więc ograniczona mobilność ciężkich pojazdów nie jest istotnym problemem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rok walk i zmiana o mniej niż procent

Stagnację dobrze widać na wyliczeniach prezentowanych przez profil War Mapper na X (niegdyś Twitter). Od początku wojny prowadzi on statystykę tego, jaki procent terytorium Ukrainy okupuje Rosja i jakie zmiany w tej kwestii dokonały się w kolejnych miesiącach. Aktualnie Rosjanie zajmują niemal dokładnie 17,5 procent powierzchni państwa ukraińskiego. Wlicza się w to 7 procent, które kontrolowali jeszcze przed inwazją w 2022 roku. Czyli po dwóch latach wojny zwiększyli swój stan posiadania o nieco ponad 10 procent. Choć przez chwilę, w marcu 2022 roku, kontrolowali około 26 procent, ale potem musieli wykonać serię "gestów dobrej woli" na północy Ukrainy, w obwodzie charkowskim i chersońskim. W efekcie pod koniec pierwszego roku wojny, w grudniu 2022 roku, poziom okupacji ustabilizował się na około 17,5 procent. I tak jest do dzisiaj.

Zmiany procentowe w okupowanej powierzchni Ukrainy na przestrzeni czasu Fot. Warmapper/X

Cały rok momentami bardzo zaciętych walk, bitwy o Bachmut, Wuhłedar, Robotyne, Awdijiwkę i wiele innych, dziesiątki tysięcy poległych, miliony wystrzelonych pocisków i praktycznie bez zmiany w powierzchni okupacji Ukrainy. Jak wynika z wyliczeń profilu War Mapper, około 0,07 procent więcej terytorium swojego kraju kontrolują po tym roku Ukraińcy. Czyli w ostatecznym rozrachunku wyzwolili około 400 kilometrów kwadratowych. Mniej niż powierzchnia Warszawy. I nie zapowiada się, aby jeszcze trwający grudzień jakoś istotnie zmienił ten stan rzeczy.

Takie spojrzenie na sytuacje dobitnie uświadamia, jak bardzo statyczna jest wojna w Ukrainie. Praktycznie cały front jest ciągiem polowych umocnień. Nie mają one formy pierwszowojennych okopów ciągnących się setkami kilometrów, bo brakowałoby ludzi do ich obsadzenia, ale ich wpływ na sytuację jest podobny. Jedynym wyjątkiem jest około stu kilometrów frontu w obwodzie chersońskim. Tam tylu umocnień nie ma, bo jest Dniepr. Tak jak podczas I wojny światowej, potencjał obu stron utrzymuje się we względnej równowadze, co oznacza niezdolność do osiągnięcia sukcesu na skalę większą niż zdobycie jednej wsi i kilku pól w ciągu miesiąca. Jeśli dobrze pójdzie.

Zima nie jest taka straszna

Perspektyw na zmianę tej sytuacji nie widać. Przynajmniej nie w ciągu kilku miesięcy. Przy czym sama zima nie jest tu istotnym czynnikiem. Rok temu największe natężenie rosyjskich działań ofensywnych przypadło właśnie na zimę. Ich rezultaty były bardzo skromne, bo w praktyce głównym osiągnięciem było przełamanie ukraińskiej obrony na skrzydłach Bachmutu. Gdzie indziej przyniosły głównie straty. Nie da się jednak zaprzeczyć, że pomimo zimna, śniegu i błota toczyły się intensywne walki z użyciem ciężkiego sprzętu. Po prostu obie strony nie muszą wykonywać żadnych wielkich manewrów masami ludzi i pojazdów, a logistyka nie musi za nimi nadążać.

Kiedy mowa o wpływie zimy na prowadzenie wojny, to automatycznym skojarzeniem są zdjęcia, nagrania i relacje Niemców z frontu wschodniego w zimie 1941/42, która była wyjątkowo ciężka. W rodzaju -30 st. C i silnych opadów śniegu, a dodatkowo jesienią i wiosną mnóstwo błota na nieutwardzonych rosyjskich drogach. Ludzie i sprzęt ledwo działali, zaopatrzenie nie dawało rady i prowadzenie wojny wydawało się niemożliwe. Tylko to była narracja podkolorowana na potrzeby odbiorcy w III Rzeszy, aby jakoś uzasadnić to, że "niepokonana" niemiecka armia została zatrzymana u wrót Moskwy, a potem odrzucona. Pogoda odegrała w tym swoją rolę, ale znacznie większą odegrało po prostu wyczerpanie Wehrmachtu wcześniejszymi sześcioma miesiącami walk, niedocenianie przeciwnika i logistyka niedająca sobie rady na ogromnych przestrzeniach ZSRR.

Teraz nie dość, że zimy na wschodzie i południu Ukrainy nie są tak surowe, to na dodatek obie strony praktycznie stoją w miejscu od ponad roku, więc ich logistyka działa w niemal komfortowych warunkach. Jest przy tym bardzo prawdopodobne, że jacyś żołnierze zamarzną, doznają odmrożeń i zginą z powodu wyziębienia spowalniającego ich reakcję oraz myślenie. Częściej na pewno przytrafi się to Rosjanom. Już od pierwszego uderzenia zimowej aury w listopadzie można zobaczyć nagrania i zdjęcia rosyjskich żołnierzy niedysponujących praktycznie żadnym zimowym ekwipunkiem. Skala tego zjawiska nie jest jednak znana. Po stronie ukraińskiej przyzwoite zimowe wyposażenie prawdopodobnie jest czymś znacznie częstszym. Pierwsza zima, kiedy niedostatki i pośpieszne zakupy wywołały afery oraz negatywne emocje w Ukrainie, nauczyła polityków oraz wojsko konieczności dbania o tę kwestię. Dodatkowo ukraińscy żołnierze mogą liczyć na znaczne dostawy od państw zachodnich i prężnie działającą sieć cywilnych organizacji pomocowych.

Długa walka na wyczerpanie

Ważniejszym czynnikiem w zamrożeniu frontu jest po prostu stosunek sił i możliwości obu stron. Nieudana letnia ofensywa Ukraińców pokazała, że nie mają oni potencjału na przełamanie dobrze przygotowanych i wielowarstwowych rosyjskich linii obronnych. Nie chodzi tylko o brak odpowiednich dostaw zachodniej broni oraz amunicji, ale też niedostateczny poziom wyszkolenia ukraińskich oddziałów i niedomagania systemu planowania oraz dowodzenia. Dobrze opisuje to jeden z oficerów ukraińskich, którego wywiad dla rodzimych mediów relacjonowaliśmy.

Z drugiej strony Rosjanie też nie mają potencjału do przeprowadzenia skutecznych działań ofensywnych. Takich, które miałyby istotny wpływ na przebieg wojny. Małe sukcesy w stylu na przykład zdobycia Awdijiwki nie są wykluczone, jednak nie byłoby to coś, co zmieniłoby sytuację strategiczną. Dla Rosjan byłby to głównie sukces propagandowy, osiągnięty kosztem bardzo wysokich strat w ludziach oraz sprzęcie. Rosyjskiemu wojsku też brakuje ludzi, sprzętu, amunicji, wyszkolenia i sprawnej logistyki, aby byli w stanie przeprowadzać większe operacje, które skończyłyby się przełamaniem frontu i wyjściem w tak zwaną przestrzeń operacyjną za nim. Czegoś takiego nie widziano w tej wojnie od pierwszych jej dwóch miesięcy i ukraińskiej ofensywy charkowskiej ponad rok temu.

Jest mała szansa, żebyśmy to zobaczyli w najbliższych miesiącach. Tym bardziej że Ukraińcy otwarcie deklarują przejście do "obrony strategicznej". Takich słów użył prezydent Wołodymyr Zełenski w ostatnich dniach listopada, gdy wizytował rejon przyfrontowy. Co konkretnie to oznacza, nie ma pewności. Poza rozbudową umocnień polowych. Teoretycznie powinno to też znaczyć koniec kurczowego trzymania się każdego skrawka terenu, kiedy jego obrona nie jest warta ponoszonych strat. Patrząc z perspektywy strategicznej, taka Awdijiwka nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia, więc być może korzystniej byłoby się z niej wycofać i zająć dogodne pozycje obronne kilkanaście kilometrów dalej. Ukraińcy tak robili w początkowej fazie wojny, działali dość elastycznie. Później jednak się usztywnili, czego kulminacją było kontrowersyjne bronienie Bachmutu do ostatka. Zmiana tego podejścia może być trudna z punktu widzenia polityki i propagandy, jednak byłaby korzystna z punktu widzenia zachowywania potencjału sił zbrojnych Ukrainy w dłuższym okresie. Co powinno mieć kluczowe znaczenie, ponieważ nic nie zapowiada rychłego końca wojny. Ukraińcy nie mają zamiaru się poddawać, Kreml sprawia wrażenie pewnego siebie po wytrzymaniu letniej ofensywy i liczy na to, że wygra walkę na wyczerpanie. Skuteczne zarządzanie siłami w długim okresie będzie więc miało kluczowe znaczenie.