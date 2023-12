Papież Franciszek planuje swój pogrzeb. Przygotował już grób

Papież Franciszek udzielił dziennikarce Valentinie Alazraki wywiadu, którego całość została wyemitowana w telewizji N+. Podczas rozmowy zwierzchnik Kościoła poinformował o swoich planach dotyczących ceremonii pogrzebowej. Jak się okazało, duchowny przygotował się na ewentualną śmierć.

Zwierzchnik Kościoła poinformował, że "przygotował swój grób" w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. "Papież Franciszek stwierdził, że kiedy nadejdzie starość i ograniczenia, trzeba się przygotować, dlatego spotkał się z ceremoniarzem, aby uprościć papieski pogrzeb" - przekazała dziennikarka Alazraki. Duchowny stwierdził żartobliwie, że swoją decyzją "rozpocznie nowy rytuał" i umotywował wybór miejsca czcią, jaką oddaje ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani.

Duchowny zapowiedział, że pomimo problemów zdrowotnych, które miał w tym roku, nigdy nie myślał o rezygnacji. W swojej wypowiedzi nawiązał do Benedykta XVI i ocenił, że jego poprzednik był wielkim człowiekiem, który miał odwagę powiedzieć "dość", gdy zdał sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Zwierzchnik Kościoła zapowiedział, że w 2024 roku planuje wyjazd do Belgii i jest to jedyna potwierdzona wizyta, ponieważ dwa długie wyjazdy do Argentyny "trzeba będzie przemyśleć".

Stan zdrowia papieża Franciszka się poprawił. Duchowny przeszedł infekcję płuc

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, papież Franciszek przebył w listopadzie infekcję płuc, która doprowadziła do przełożenia niektórych spotkań i audiencji. Stan zdrowia zaniepokoił wierzących na całym świecie, ale po okresie rekonwalescencji Dyrektor Biura Prasowego Matteo Bruni poinformował, że papież nie ma gorączki i oddycha coraz lepiej. Tomografia komputerowa wykluczyła zapalenie płuc, a duchowny otrzymał dożylnie antybiotyki.