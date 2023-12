Zagraniczne media piszą o Tusku. "PiS mu nieświadomie pomógł"

"Rząd polskiego premiera Donalda Tuska uzyskał we wtorek wotum zaufania w parlamencie, przedstawiając prounijną wizję Polski, która oznacza radykalne zmiany po ośmiu latach nacjonalistycznych rządów" - napisała w depeszy agencji Reuters dziennikarka polskiego oddziału Anna Koper. Zwróciła też uwagę, że "pomimo swojego prounijnego stanowiska Tusk, który był także premierem w latach 2007-2014, oświadczył, że będzie przeciwny wszelkim zmianom w traktatach UE na niekorzyść Polski".

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma nową Radę Ministrów. Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Zagraniczne media o Donaldzie Tusku

Z kolei Vanessa Gera i Monika Ścisłowska z agencji Associated Press wskazują, że "wyzwania stojące przed Tuskiem obejmują przywrócenie standardów demokratycznych w Polsce, pracę na rzecz uwolnienia funduszy Unii Europejskiej zamrożonych w wyniku odstępstw od demokracji przez jego poprzedników oraz próbę zarządzania migracją wywołującą wstrząsy polityczne w Europie".

Amerykański dziennik "The New York Times" nawiązał m.in. do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "niemieckim agencie", które padły w Sejmie w poniedziałek wieczorem. "Oskarżenie, będące jednym z wielu oszczerstw pod adresem Tuska (...) pojawiło się po zatwierdzeniu go na premiera, zatwierdzeniu, które wywołało radość i ulgę wśród polskich liberałów i proeuropejskich centrystów" - czytamy w tekście Andrew Higginsa.

"Powołanie nowego rządu na czele z Tuskiem może oznaczać drastyczne odejście od kierunku Polski wyznaczonego w ciągu ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, okresu naznaczonego bliskimi stosunkami partii rządzącej z Kościołem rzymskokatolickim i częstymi kłótniami z UE. Pole do zmian zostanie jednak ograniczone przez zaciśnięty uchwyt nominatów PiS na sądownictwie, potężnych organach państwowych, takich jak bank centralny, prokuratura krajowa, ogólnokrajowy system nadawczy i duże korporacje kontrolowane przez państwo, takie jak gigant energetyczny PKN Orlen. Wiele z tych nominacji będzie trudno cofnąć" - dodał autor.

"Znienawidzony i uwielbiany", "Jego sukces nie był pewny"

Z kolei brytyjski portal BBC.com podał, że nowy premier Donald Tusk obiecał "poważne zmiany po ośmiu latach nacjonalistycznych rządów". "Plany obejmują poprawę stosunków z Unią Europejską i zobowiązanie się do przywrócenia praworządności, co jest przedmiotem długotrwałego sporu z Brukselą. Obiecał kobietom lepszy dostęp do legalnej aborcji, pomimo różnic ideologicznych w jego koalicji. Zadeklarował także wsparcie dla Ukrainy i bycie silnym sojusznikiem USA i NATO" - wyliczają Robert Greenall i Adam Easton z BBC.

Korespondent francuskiego dziennika "Le Monde" Jakub Iwaniuk napisał w opublikowanym we wtorek tekście, że Donald Tusk, "pokonawszy swojego wieloletniego wroga, lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, udowodnił, że reakcyjny populizm można pokonać nawet w skrajnie niesprzyjających dla opozycji demokratycznej warunkach, niespokojnej Europie zaniepokojonej nieubłaganym wzrostem skrajnej prawicy".

Gloria Rodríguez-Pina z hiszpańskiego dziennika "El Pais" napisała natomiast, że "znienawidzony i uwielbiany w swoim kraju, liberalny polityk skutecznie odsunął od władzy konserwatywną partię Prawo i Sprawiedliwość".

"W polskim kontekście politycznym Tusk jest stosunkowo postępowy w porównaniu do PiS, ale nie jest rewolucjonistą. Ostatnim razem, gdy był premierem, Tusk opowiadał się za liberalnymi zasadami gospodarczymi, ale zajmował twarde stanowisko w sprawie uchodźców i nie brał pod uwagę środków społecznych, takich jak legalizacja aborcji. Nowy Tusk ewoluował i wydaje się bardziej otwarty" - czytamy. Według publicystki "Bruksela postrzega Tuska jako konstruktywnego, proeuropejskiego partnera, ale nie będzie on popychadłem".

"FAZ": PiS nieświadomie pomógł Tuskowi

Reinhard Veser z niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" stwierdził, że "sukces Tuska nie był sukcesem pewnym". "Nawet w jego własnej partii było wielu sceptyków, gdy pod koniec 2019 roku, po zakończeniu pięcioletniej kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, powrócił do polskiej polityki z roszczeniami do przywództwa. Choć był bez wątpienia najbardziej znanym politykiem opozycji, to po siedmiu latach sprawowania funkcji szefa rządu od 2007 do 2014 roku wielu Polaków miało go już dość. Dlatego też PiS w swojej kampanii wyborczej tak bardzo skupiał się na atakach osobistych na Tuska: opierał się na tym, że ta niechęć była większa niż niezadowolenie z rządu" - stwierdził publicysta.

"PiS pomógł mu nieświadomie: przejrzysta próba wykluczenia go z funkcji publicznych w znaczący sposób przyczyniła się do wielkiego sukcesu dwóch wieców w Warszawie, do których Tuskowi udało się zmobilizować setki tysięcy w czerwcu i październiku" - dodał.