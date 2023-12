Zełenski z wizytą w Białym Domu. "Nasze cele na 2024 rok są jasne"

Podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu prezydent Joe Biden ogłosił kolejny amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. To 53. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jego wartość wynosi 200 milionów dolarów, a środki pochodzą z budżetu Departamentu Obrony USA. Ukraina otrzyma komponenty i amunicję do systemów obrony rakietowej, pociski do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, naboje artyleryjskie 155 mm i 105 mm, pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4.

Prezydent USA apelował też do Kongresu o dodatkowe pieniądze dla Ukrainy. To 61,4 miliarda dolarów na finansowanie wojny na Ukrainie w ramach pakietu o wartości 110 miliardów dolarów, który obejmuje również pieniądze dla Izraela, Tajwanu i ochronę południowej granicy USA. Joe Biden zadeklarował, że jest gotów do kompromisu z Republikanami w sprawie polityki imigracyjnej w zamian za poparcie dla dalszej pomocy dla tego kraju.

Joe Biden do Zełenskiego :Nie chcę, żeby tracił pan nadzieję

- Kongres musi uchwalić dodatkowe fundusze dla Ukrainy, zanim uda się na przerwę świąteczną - zanim wręczy Putinowi najwspanialszy prezent bożonarodzeniowy, jaki tylko może mu dać. Widzieliśmy, co się dzieje, gdy dyktatorzy nie płacą ceny za szkody, śmierć i zniszczenia - mówił Joe Biden. - Zagrożenia dla Ameryki, Europy i świata będą nadal rosły, jeśli nie podejmiemy działań - podkreślał podczas spotkania z Wołodymrem Zełenskim.

- Tej zimy Putin planuje po raz kolejny zbombardować sieć elektryczną Ukrainy, zamierza za pomocą rakiet pogrążyć rodziny w ciemności w najzimniejszej części roku i wyrządzić ogromne szkody. Nie możemy mu na to pozwolić i nie pozwolimy na to. Panie prezydencie, wezwałem Kongres, aby postąpił właściwie, stanął po stronie Ukrainy i stanął w obronie wolności. I chcę panu podziękować, że pan tu jest. Pomoże pan sprawie. I nie chcę, żeby tracił pan nadzieję - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych, zwracając się do ukraińskiego przywódcy.

Wołodymyr Zełenski w Białym Domu. "Nasze cele są jasne"

Prezydent Ukrainy podkreślał, że ukraińskie siły "postępują naprzód i pokonały Rosję na Morzu Czarnym". - Rosja ukrywa pozostałości swojej floty morskiej w odległej bazie. W międzyczasie Ukraina utworzyła korytarz eksportowy na Morzu Czarnym, który naprawdę wzmacnia naszą gospodarkę i światowe bezpieczeństwo żywnościowe - mówił.

Zaznaczył też, że wzrost gospodarczy Ukrainy wynosi prawie 5 proc. i "Ukraina stopniowo staje się mniej zależna od pomocy". - Nasze cele na 2024 rok są jasne: odebranie Rosji przewagi i zakłócenie jej działań ofensywnych - przekazał prezydent Ukrainy. - Musimy także szybciej pracować z zamrożonymi rosyjskimi aktywami, ponad 300 miliardami dolarów zamrożonych aktywów terrorystów i powinniśmy je wykorzystać do ochrony przed rosyjskim terroryzmem - mówił. Przypomniał także o planach wspólnego produkowania broni.

Zełenski spotkał się też we wtorek m.in. wiceprezydentką Kamalą Harris, z liderem Partii Demokratycznej w Senacie Chuckiem Schumerem, liderem Partii Republikańskiej w Senacie Mitchem McConnellem oraz przewodniczącym Izby Reprezentantów USA Mikiem Johnsonem. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy, Zełenski podkreślał, że "kraj podchodzi niezwykle odpowiedzialnie do pomocy militarnej i finansowej USA, a w Radzie Najwyższej istnieje odpowiednia komisja monitorująca wykorzystanie pomocy wojskowej".

Joe Biden skrytykował Republikanów za blokowanie pomocy dla Ukrainy

Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu Joe Biden skrytykował polityków Partii Republikańskiej za blokowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina nie powinna być zakładnikiem sporu w Kongresie USA o politykę imigracyjną. Zadeklarował jednak gotowość kompromisu w tej sprawie. Przypomniał, że kiedy w ubiegłym tygodniu republikanie odrzucili pakiet pomocy dla Ukrainy, kremlowscy propagandyści uznali to za sukces Rosji.

- Putin liczy na to, że Stany Zjednoczone zaprzestaną pomagania Ukrainie. Musimy, musimy, musimy pokazać, że się myli! - mówił prezydent USA i wezwał Kongres do uchwalenia pakietu, który zawiera 60 miliardów dolarów na pomoc wojskową, humanitarna i ekonomiczną dla Ukrainy. - Dziś ważą się losy wolności Ukrainy. Jeśli jednak nie zatrzymamy Putina, będzie zagrożona wolność wszystkich i wszędzie - mówił.

Wołodymyr Zełenski zapytany, czy Ukraina skłonna byłaby na ustępstwa terytorialne wobec Rosji, powiedział, że nie chodzi tylko o ukraińskie ziemie, ale o ludzi, którzy na nich mieszkają. Prezydent Ukrainy pytał retorycznie, czy ci, którzy proponują ustępstwa terytorialne, oddaliby swoje rodziny terrorystom, jakim w przypadku Ukrainy są rosyjscy agresorzy.