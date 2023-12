USA. U płodu wykryto ciężką wadę. Sąd nie zgodził się na aborcję u 31-latki

Pod koniec listopada u 20-tygodniowego płodu 31-letniej mieszkanki Teksasu Kate Cox stwierdzono zespół Edwardsa, czyli zespół wad wrodzonych kończących się często poronieniem, urodzeniem martwego dziecka lub śmiercią dziecka krótko po narodzinach. Co więcej, zdaniem lekarki kobiecie groziło też nadciśnienie ciążowe i cukrzyca. 31-letnia kobieta ma już dwójkę dzieci, które urodziła za pomocą cesarskiego cięcia. Lekarze ocenili, że z tego powodu donoszenie tej ciąży mogłoby zmniejszyć szanse 31-latki na posiadanie w przyszłości kolejnego dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Nitras: Poczekamy aż zmieni się prezydent i zmienimy ustawę antyaborycjną (wypowiedź z 30 listopada)

Aborcja w Teksasie jest możliwa tylko wtedy, jeśli pacjentce grozi "niebezpieczeństwo śmierci lub poważne ryzyko znacznego upośledzenia głównych funkcji organizmu". Ze względu na to, że prawo aborcyjne w Teksasie jest wyjątkowo restrykcyjne, kobieta złożyła do sądu wniosek o zgodę na legalne przerwanie ciąży. 7 grudnia Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku kobiety, biorąc pod uwagę ciężką wadę płodu i zagrożenia dla zdrowia 31-latki.

Teksas. 31-latka wyjechała do innego stanu, by przerwać ciążę

Od tej decyzji natychmiast odwołał się prokurator generalny Teksasu Ken Paxton. W poniedziałek Sąd Najwyższy Teksasu uchylił orzeczenie Sądu Rejonowego, uznając, że lekarka 31-latki nie udowodniła wystarczająco, że istnieje ryzyko dla zdrowia jej pacjentki.

Organizacja Centrum Praw Reprodukcyjnych, która pomagała Kate Cox w walce przed sądami, poinformowała we wtorek, że "po tygodniu prawnego zawieszenia w Teksasie Cox wyjechała poza stan, aby uzyskać potrzebną opiekę aborcyjną, której potrzebowała". "Kate nie mogła dokonać aborcji w Teksasie, mimo że jej płód jest w stanie śmiertelnym, a kontynuowanie ciąży zagraża jej przyszłej płodności" - czytamy w komunikacie.