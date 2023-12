USA reagują na wybór Donalda Tuska na premiera. Krótki komunikat Departamentu Stanu

- Oczekujemy na współpracę z następnym rządem Polski, by kontynuować wzmacnianie naszych relacji dwustronnych, w tym we wspieraniu Ukrainy - tak rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową wybór Donalda Tuska na premiera.

USA o "silnym partnerstwie" z Polską. Gratulowała też szefowa KE

We wtorek rano wybór posłów w drugim kroku konstytucyjnym skomentował także ambasador USA w Polsce. "W imieniu Stanów Zjednoczonych chciałbym pogratulować Donaldowi Tuskowi wyboru na stanowisko premiera Polski. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszego silnego partnerstwa z nowym rządem - jest to strategicznie ważne dla obu naszych krajów" - napisał Mark Brzezinski na portalu X.

W poniedziałek przed godziną 19:00 248 posłów zagłosowało "za" kandydaturą Donalda Tuska na premiera Polski. Liderowi Platformy Obywatelskiej pogratulowali m.in. przywódcy i najwyżsi przedstawiciele Unii Europejskiej. Do nowego szefa polskiego rządu zwrócił się prezydent Ukrainy. "Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnym wsparciu i strategicznym partnerstwie w celu pokonania naszego wspólnego wroga. Kiedy stoimy razem, wolność obu naszych narodów jest nie do pokonania. Doceniamy wsparcie Polski. Razem wzmacniamy siebie nawzajem i całą naszą Europę" - brzmią słowa Wołodymyra Zełenskiego.

Ursula von der Leyen napisała z kolei: "Gratuluję, Donaldzie! Twoje doświadczenie i silne przywiązanie do naszych europejskich wartości będą cenne w budowaniu silniejszej Europy, z korzyścią dla Polaków" - podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. "Gratulacje, drogi Donaldzie Tusku, z okazji objęcia funkcji Premiera RP! Z niecierpliwością czekam na ponowne powitanie przy stole unijnego szczytu. Twoje doświadczenie i zaangażowanie w wartości europejskie pomogą w budowaniu silniejszej i bardziej zjednoczonej UE" - skomentował z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel.

