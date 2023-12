Zełenski pogratulował Tuskowi. "Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności"

W poniedziałek (11 grudnia) podczas dziewiątego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji posłowie zdecydowali o odrzuceniu wotum zaufania względem rządu uformowanego przez Mateusza Morawieckiego. W wyniku wniosku złożonego przez liderów opozycji i kolejnego głosowania funkcja nowego premiera przypadła Donaldowi Tuskowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma nowego premiera! Tusk w emocjonalnej przemowie zwrócił się do rodziny i... PiS-u

Zełenski pogratulował Tuskowi. "Kiedy stoimy razem, wolność obu naszych narodów jest nie do pokonania"

Jedną z osób, które pogratulowały awansu liderowi PO, był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Słowa poparcia popłynęły w stronę nowego Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem serwisu X. "Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnej pomocy i strategicznym partnerstwie w celu pokonania naszego wspólnego wroga. Kiedy stoimy razem, wolność obu naszych narodów jest nie do pokonania" - napisał przywódca narodu ukraińskiego.

Wśród gratulacji znalazło się także miejsce na wzmiankę na temat wdzięczności za pomoc w obliczu wojny z Rosją. "Doceniamy wsparcie Polski. Razem wzmacniamy siebie i całą Europę. Jestem pewien, że Ukraina i Polska nadal będą zaangażowane w sprawę obrony globalnej wolności" - przekazał Zełenski.

Tusk nowym premierem RP. Podziękowania słał nie tylko do kolegów z partii

Głosowanie w sprawie wyboru nowego premiera odbyło się około godziny 19. Kandydaturę przewodniczącego PO poparło aż 248 posłów. Wśród osób obecnych na sali 208 opowiedziało się przeciwko Tuskowi. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W swoim przemówieniu polityk zwrócił się m.in. do polityków PiS-u. - Chciałem podziękować także wam, funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, aby Polacy i Polki każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce. To wam się udało obudzić miliony ludzi. To dzięki temu, co zrobiliście, co staraliście się zrobić z demokracją, tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - ocenił.