Argentyna ma nowego prezydenta. Zaskakująca rozmowa podczas uroczystości zaprzysiężenia [WIDEO]

Po wyborze Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta Ukrainy w 2019 roku politycy odbyli tylko jedno krótkie spotkanie. Ukraiński przywódca proponował szefowi węgierskiego rządu rozmowy, jednak nigdy do nich nie doszło. Kijów postrzegał potencjalne spotkanie jako szansę na otwarcie nowej karty w stosunkach obu państw.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i tak napięte stosunki między Kijowem a Budapesztem pogorszyły się. Orban wielokrotnie zapewniał, że nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Ukrainy zapraszał szefa węgierskiego rządu do Kijowa, ale bez skutku. Większość przywódców państw Unii Europejskiej odwiedziła Ukrainę przynajmniej raz lub kilka razy, aby wyrazić swoje wsparcie.

"Liczę, że Javier Milei wesprze Ukrainę w negocjacjach"

Wołodymyr Zełenski liczy na to, że zaprzysiężony w niedzielę prezydent Argentyny Javier Milei wesprze Ukrainę w formule pokojowej. - Mieliśmy do tej pory tylko jedno spotkanie online, ale liczę na to, że prezydent wesprze Ukrainę w negocjacjach dotyczących formuły pokoju. To dla nas bardzo istotne w kwestii wspólnej pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mam nadzieję, jestem przekonany, że prezydent nas wesprze - powiedział ukraiński przywódca reporterce argentyńskiego kanału senackiego na YouTube.

W czwartek rozpocznie się szczyt Rady Europejskiej, na którym przywódcy podejmą temat rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz dalszego wsparcia finansowego i wojskowego dla Kijowa. Viktor Orban jest przeciwny akcesji Ukrainy do Wspólnoty.

Kim jest nowy prezydent Argentyny?

Javier Milei zwyciężył w listopadowych wyborach prezydenckich w Argentynie. Uzyskał 56 procent głosów, a jego rywal - obecny minister gospodarki Sergio Massa - 44 procent. Milei zapowiedział zakończenie trwającego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego kraju, który doprowadził między innymi do inflacji sięgającej 150 procent. W kraju rośnie ubóstwo, a zadłużenie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym sięga 44 miliardów dolarów. - Dzisiaj rozpoczyna się odbudowa Argentyny. Dziś zaczyna się koniec upadku Argentyny. Dziś kończy się zubożający model wszechobecnego państwa, na którym korzystają tylko niektórzy, podczas gdy większość cierpi - mówił po o ogłoszeniu wyników wyborów.

Nowy prezydent Argentyny jest ekonomistą, wykładał mikroekonomię, makroekonomię i teorię monetarną na argentyńskich i zagranicznych uczelniach. Od 2021 zasiadał w argentyńskiej Izbie Deputowanych, reprezentował skrajną prawicę. Jest libertarianinem, określa się także mianem "rynkowego anarchisty". Domaga się dolaryzacji argentyńskiej gospodarki, zlikwidowania Banku Centralnego oraz legalizacji handlu organami. Odwołuje się do utrwalonej w argentyńskiej pamięci zbiorowej nostalgii za dobrobytem z XIX wieku. Porównywany jest z politykami takimi jak Donald Trump i Jair Bolsonaro.

