Wybory prezydenckie w USA. Najniższy wynik Bidena. "Wyborcy faworyzują Trumpa" [SONDAŻ]

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie 2024 roku. W związku z tym "Wall Street Journal" przeprowadziło sondaż w dniach 29 listopada - 4 grudnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy stanowisko marszałka będzie dla Hołowni trampoliną do pałacu prezydenckiego?

Wybory prezydenckie w USA. "Wyborcy faworyzują Donalda Trumpa"

Jak wynika z badania "Wall Street Journal", polityczna pozycja Joe Bidena jest w najsłabszym punkcie jego prezydentury. "Wyborcy wystawiają mu najniższe oceny za wyniki pracy i po raz pierwszy faworyzują Donalda Trumpa w bezpośrednim teście prawdopodobnego pojedynku prezydenckiego w 2024 roku" - opisuje dziennik.

Donald Trump zdobył 47 proc. poparcia wśród respondentów, z kolei Joe Biden - 43 proc. W sondażu "WSJ" założono, że w wyborach prezydenckich wystartują jedynie ci dwaj kandydaci. Gdy weźmie się pod uwagę pięciu potencjalnych kandydatów z innych partii oraz kandydatów niezależnych, którzy uzyskali łącznie 17 proc. poparcia, przewaga Trumpa wzrasta do sześciu punktów procentowych. "Sondaż pokazuje, że Joe Biden ma najniższy wskaźnik poparcia w swojej prezydenturze, co jest zasadniczo zgodne z innymi ostatnimi badaniami, które wywołały niepokój w kręgach demokratów na mniej niż rok przed pójściem wyborców do urn" - opisuje "The Guardian".

Brytyjski dziennik zaznacza, że choć obecny prezydent wyraził chęć ubiegania się o drugą kadencję, wielu polityków Partii Demokratycznej chciałoby, aby ustąpił z uwagi na jego wiek - 81 lat w dniu wyborów. Biden, jeśli wygrałby przyszłoroczne wybory, pod koniec kadencji miałby 86 lat. Oprócz wieku, dodatkowym wskaźnikiem, który zniechęca elektorat, jest kwestia postawienia w stan oskarżenia jego syna - Huntera Bidena.

AP News z kolei przytacza wyniki sierpniowego sondażu AP-NORC, który wykazał, że 77 proc. dorosłych Amerykanów, w tym 69 proc. demokratów postrzega Joe Bidena jako zbyt starego, aby mógł być skuteczny przez kolejne cztery lata na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecny prezydent USA ogłosił pod koniec kwietnia, że będzie ubiegać się o reelekcję. Formalnie rozpoczął swoją kampanię reelekcyjną w czerwcu, na wiecu związkowym w Filadelfii w Pensylwanii.

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump zapowiedział koniec pomagania Ukrainie

Donald Trump przedstawił w listopadzie główne punkty programu wyborczego w kampanii prezydenckiej 2024 roku. Były prezydent USA zapowiedział między innymi, że zakończy finansowanie Ukrainy i fundamentalnie zmieni NATO. Donald Trump powiedział, że sprawę wojny w Ukrainie zakończy niemal natychmiast po wygranych wyborach, jeszcze przed zaprzysiężeniem na prezydenta. Zapowiedział też, że zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Stanom Zjednoczonym środki na pomoc militarną dla Ukrainy.

Były prezydent nie powiedział, czy będzie się domagał od Rosji wycofania z zajętych terytoriów. W 2018 roku, podczas szczytu grupy G7, Donald Trump powiedział sojusznikom, że Krym należy do Rosji, ponieważ wszyscy mówią tam po rosyjsku. Podczas swoich wystąpień wyborczych Donald Trump chwali premiera Węgier Viktora Orbana i zapowiada, że fundamentalnie zrewiduje NATO oraz misję tej organizacji. Według jego byłych współpracowników, podczas swojej prezydentury Donald Trump był bliski ogłoszenia, że wycofuje Stany Zjednoczone z Paktu. Były prezydent zapowiedział również, że będzie wspierał Izrael w jego wojnie z Hamasem i pomoże mu "zniszczyć" tę organizację.