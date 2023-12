Incydent na Morzu Czerwonym. Francuska fregata zestrzeliła dwa drony

Francuski okręt wojenny zestrzelił na Morzu Czerwonym dwa drony, które nadlatywały w jego kierunku od wybrzeża Jemenu. Francuski Sztab Generalny podaje, że bezzałogowce, zagrażające fregacie "Langwedocja", wykryto i zniszczono ostatniej nocy.

Fot. Official U.S. Navy Page from United States of America MC3 Sawyer Haskins/U.S. Navy, Domena Publiczna, via Wikimedia Commons