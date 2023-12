Niepokój w Niemczech. Myśliwce odeskortowały niezidentyfikowany samolot do granicy z Polską

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. W niemiecką przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany samolot. Pilot maszyny nie odpowiadał na próby kontaktu, dlatego zaalarmowano oddział Luftwaffe.

Niemcy. Niezidentyfikowany samolot w przestrzeni powietrznej. Poderwano myśliwce

Niemieckie wojsko poderwało więc myśliwce Eurofighter z eskadry taktycznej w Neuburgu, które miały przechwycić samolot. Pilot wciąż nie odpowiadał, zakładano więc, że mogło dojść do poważnej awarii. Nie wykluczano jednak również możliwości porwania.

Myśliwce podleciały możliwie najbliżej samolotu. Wówczas pilot, używając jednego z międzynarodowych symboli, miał im przekazać, że doszło do utraty łączności. Udało się jednak naprawić ten błąd techniczny. Maszyny eskortowały samolot do granicy z Polską, skąd odleciał bez żadnych problemów. - Najprawdopodobniej doszło do czasowej utraty łączności z powodu transpozycji na danej częstotliwości - przekazał w rozmowie z "Bildem" rzecznik niemieckich sił powietrznych.

Poderwanie myśliwców wywołało niepokój wśród mieszkańców, którzy zaczęli zawiadamiać policję o niezidentyfikowanym hałasie. "Odgłosy słyszalne były w promieniu nawet 200 km" - podaje "Kölner Stadt-Anzeiger".

