9 grudnia Polska 2050 zorganizowała kongres, podczas którego wystąpił m.in. Szymon Hołownia. - Za chwilę skończy się rząd tych, którzy wmawiali mi, ale nie tylko mi przez ostatnie trzy tygodnie, że majestat to agresja, a powaga to śmiertelny grobowy smutek. Można pielęgnować majestat Rzeczpospolitej i z powagą podchodzić do jej spraw, a nadal być uśmiechniętym i życzliwym do innych. Otwartym na tych, którzy przychodzą i chcą spotkania, rozmowy - powiedział Szymon Hołownia.

Kongres Polski 2050. Szymon Hołownia o rządach PiS-u

Transmisję z kongresu można oglądać na profilu Polski 2050 na Facebooku. - Wraca normalność, dzięki wam wraca i za chwilę, kiedy skończy się ten teatr fundowany nam przez ostatnie miesiące, bo to przecież nie trwa od wyborów, to trwa od 30 sierpnia, kiedy Sejm przestał się zbierać w przekonaniu, że PiS wygraną ma w kieszeni, i że to ze wszystkich maszyn, które mieli do dyspozycji, wynika, że demokracja nie jest potrzebna - mówił Hołownia.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że w najbliższych dniach nastąpią wielkie zmiany. - We wtorek będziemy mogli wam powiedzieć, startujemy w zupełnie nową podróż. Nie z rządem rewanżu narodowego, nie z rządem zemsty narodowej, a z rządem narodowej nadziei. Z rządem, który wreszcie zacznie układać sprawy obywateli, a nie polityków - powiedział Hołownia.

Lider Polski 2050 wywołał też salwę śmiechu na sali, wspominając o czasie, w jakim będzie sprawował funkcję marszałka. - Będziemy odpowiadać za nasze lokalne, małe ojczyzny, ale to przecież nie jest pogoń za stołkami (...), jeżeli po stołki to do meblarskiego, jest ich w Polsce sporo. Do Polski 2050 przychodzisz do pracy, rotacyjnej, kadencyjnej, takiej, w której nie chodzi o ciebie, ale takiej, w której dostaniesz swoją szansę, żeby (...) wykuwać kompromisy, które będą pomagać nam iść do przodu, przez tyle, ile dostaniemy na swoim miejscu - mówił Hołownia. - Ja dostałem dwa lata (...) Każdy z nas będzie miał swoją wachtę, swoją służbę, jej czas i bardzo dobrze, że będzie on ograniczony - dodał.

Kongres Polski 2050. Szymon Hołownia chce rozliczać tych, którzy "zaszkodzili Polsce"

- Będziemy rozliczać tych, którzy Polsce zrobili krzywdę, będziemy rozliczać tych, którzy odpowiedzialności za Polskę się sprzeniewierzyli. Zrobimy to dla Polski, ale zrobimy to też dla nas, żeby rozliczając zawsze pamiętali, że są granice, których przekraczać niewolno - zapowiedział Hołownia.

- Ta Polska, która teraz ma nadejść to Polska inna, która ma inny sposób myślenia o świecie, w której politycy w inny sposób widzą swoją odpowiedzialność wobec ludzi - dodał.