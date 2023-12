Gorzkie słowa byłego doradcy prezydenta Ukrainy o Zełenskim: Przekształca się w małego Putina

Ołeksij Arestowycz w wywiadzie z Rusłanem Szoszynem dla "Rzeczpospolitej" rozmawiał o sytuacji Ukrainy w wojnie z Rosją. - Naiwnie zakładaliśmy, że pokonamy kraj, który kilkadziesiąt razy więcej inwestuje w zbrojeniówkę. Zachodnia pomoc nie jest wystarczająca, kompetencje naszych rządzących się wyczerpują, kontrofensywa się nie powiodła - mówił były doradca Zełenskiego.

Jak zaznaczył były doradca prezydenta Ukrainy, dostawy pomocy z Zachodu maleją, "bo nikt nie wie, w jakim kierunku idzie Ukraina". - W teorii jesteśmy krajem największej wolności, ale w rzeczywistości w Ukrainie naruszane są prawa człowieka, a nawet pojawia się rodzima odmiana putinizmu. (...) Wolności w Ukrainie jest coraz mniej i odczułem to na sobie. Działania i groźby ze strony władz sprawiły, że musiałem opuścić kraj - mówił. Jak dodał "mała dyktatura nigdy nie wygra z dużą dyktaturą".

Ołeksij Arestowycz twierdzi, że Wołodymyr Zełenski uznał go za konkurenta politycznego. - W marcu, kwietniu, czerwcu i nawet lipcu 2022 roku byłem drugi po prezydencie w rankingu osób, do których Ukraińcy mieli największe zaufanie - zaznaczył.

"Rz" zauważyła, że w listopadzie ubiegłego roku Arestowycz porównał Zełenskiego do Napoleona. Dziennikarz zapytał rozmówcę, co zmieniło jego poglądy. - Minął rok i wiele się zmieniło. Rosja podjęła wiele decyzji i postawiła na długą wojnę, a my tych decyzji nie podjęliśmy. Poza tym państwa pożerane przez korupcję i bezprawie, które prześladują ludzi za ich poglądy, nie wygrywają wojen. Napoleon zaczął przekształcać się w maleńkiego Putina - stwierdził były doradca prezydenta Ukrainy.

Arestowycz w 2019 roku przewidział wojnę z Rosją na pełną skalę - pisze "Rzeczpospolita". W związku z tym zapytano go o kolejny scenariusz dla Ukrainy. Jak powiedział, pierwszy z nich zakłada, że Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone dojdą do porozumienia ws. zatrzymania wojny. - Dla nas nie byłaby to już wojna, ale nie byłby to też pokój. (...) Drugi scenariusz zakłada, że wojna będzie trwała. Zachód będzie dozował pomoc dla Ukrainy i poniesiemy porażkę na kilku odcinkach frontu. Wówczas zaczniemy się rzucać sobie do gardeł, szukać winnych - mówił.

Z kolei trzeci scenariusz, który określił jako "wymarzony" to, że Zachód przekaże Ukrainie ogromną ilość pomocy wojskowej. - Ale mówiąc szczerze, nie widzę pozytywnego scenariusza dla Ukrainy w 2024 roku. Korupcja jest problemem naszego państwa. Nie dotyczy tylko Zełenskiego. To choroba całego naszego społeczeństwa. Rozliczać siebie zawsze jest najtrudniej. Gdy byłem prorokiem zwiastującym słodką przyszłość, wszyscy nosili mnie na rękach. Gdy tylko zacząłem mówić prawdę - bo nie mówiąc prawdy, przegramy tę wojnę - społeczeństwo wypchnęło mnie z kraju - stwierdził

Minionej doby doszło do 95 starć wojsk ukraińskich z rosyjskimi. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie przeprowadzili 28 uderzeń rakietowych, 59 ostrzałów artyleryjskich i 27 nalotów na pozycje ukraińskie i obiekty cywilne. Są ofiary śmiertelne i ranni wśród cywilów. Doszło też do poważnych zniszczeń budynków mieszkalnych oraz infrastruktury cywilnej.

Pod ostrzałem artyleryjskim znalazło się ponad 100 miejscowości w obwodach: czernihowskim, sumskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, dniepropietrowskim, chersońskim i mikołajowskim. Ukraińskie siły rakietowe uderzyły natomiast w 6 obszarów koncentracji rosyjskiego personelu, broni i sprzętu wojskowego. Siły i środki obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły także 14 rakiet manewrujących Kh-101/Kh-555.

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w rejonach siwierskim i słobożańskim Rosjanie utrzymują obecność wojskową na terenach przygranicznych i prowadzą dywersję, aby zapobiec przerzuceniu ukraińskich wojsk na inne kierunki. W rejonie Bachmutu Ukraińcy odparli 13 ataków Rosjan. Armia ukraińska atakowała na południe od Bachmutu, zadając Rosjanom straty. Rosjanie wciąż próbują okrążyć Awdijiwę, ale doznają znacznych strat w wyniku starć z Ukraińcami.