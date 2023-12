Francja. Wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa nauczyciela. Sąd skazał sześcioro nastolatków

Francuski sąd skazał w piątek (8 grudnia) sześcioro nastolatków w związku ze sprawą zabójstwa Samuela Paty'ego z 2020 roku. Mężczyzna podczas zajęć poświęconych tematyce wolności wypowiedzi pokazał swoim uczniom karykatury muzułmańskiego proroka Mahometa.

Francja. Wyrok dla sześciorga nastolatków w sprawie brutalnego zabójstwa nauczyciela

Jak informowaliśmy, Paty został zamordowany w okolicy swojej szkoły 16 października 2020 roku. 18-letni Abdullah Anzorow, islamista czeczeńskiego pochodzenia, zasztyletował nauczyciela, a następnie obciął mu głowę. Ekstremista został zastrzelony przez policję niedługo po zdarzeniu. Za pomoc w przygotowaniu zasadzki na nauczyciela oraz wskazanie go sprawcy morderstwa zostało skazanych pięcioro nastolatków.

Ponadto jedna nastolatka została uznana za winną składania fałszywych zeznań i zniesławienia. Dziewczynka przekazała swoim rodzicom, że przed pokazaniem karykatury Mahometa, Paty kazał opuścić klasę lub zamknąć oczy muzułmańskim uczniom. Śledztwo wykazało jednak, że nastolatka nie uczestniczyła tego dnia w prowadzonych przez Paty'ego zajęciach.

Ojciec nastolatki przedstawił zasłyszane informacje w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, czym przyczynił się do kampanii internetowej wymierzonej przeciwko Samuelowi Paty'emu. Anzorow dowiedział się o nauczycielu oraz jego lekcji właśnie z sieci. Proces ośmiu dorosłych związanych ze sprawą, w tym ojca skazanej nastolatki, odbyć ma się pod koniec 2024 roku.

Zabójstwo Samuela Paty'ego. Prawnicy bliskich skarżą się na łagodny wymiar kary wobec nastolatków

Jak podaje "Le Monde", nastolatkowie usłyszeli wyroki od 14 do 20 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres od dwóch do trzech lat. Najwyższa kara wymierzona w związku ze sprawą to dwa lata pozbawienia wolności. Nastolatek najprawdopodobniej będzie mógł odbyć sześć miesięcy z wyroku w domu, w systemie dozoru elektronicznego.

Nastolatce oskarżonej o zniesławienie zamordowanego mężczyzny wymierzona została kara 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wszyscy oskarżeni zostali ponadto objęci trzyletnim dozorem sądowym.

Louis Cailliez, prawnik reprezentujący siostrę zamordowanego, przekazał reporterom Agencji Reutera, że jest zadowolony z decyzji sądu o skazaniu winnych. Określił jednak wyroki jako zbyt łagodne. Francis Szpiner, adwokat partnerki Paty'ego, wskazywał w rozmowie z "Le Parisien", że jego klientka jest zbulwersowana wyrokiem sądu.